TRAS RECIENTES OPERATIVOS DE CONTROL

Advierten el crecimiento del ejercicio ilegal de la medicina veterinaria

El presidente del Consejo Profesional de esa especialidad, Alexis Burna, habló de la proliferación de los pet shops y veterinarias. Pidió a quienes allí llevan a sus mascotas que exijan el carnet habilitante del responsable.

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes advierte que, de un tiempo a esta parte, en la provincia muchas personas han incurrido en el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria con todos los peligros que ello trae aparejado.

El presidente de ese núcleo profesional, doctor Alexis Burna, precisó que “en Corrientes hay alrededor de 1500 matriculados. La Universidad Nacional del Nordeste capacita y el Consejo Veterinario permite ejercer la profesión por medio de la matriculación. Todo aquel que no se encuentra en ese marco legal, aunque sea colega, pasa a ejercer de forma ilegal. La Ley provincial 3775 rige esta cuestión".

Además, prosiguió “hay muchas personas que creen que pueden trabajar como veterinarios, y no lo son, ni siquiera pasaron por la Facultad. Es importante pedir siempre la credencial de médico veterinario, que otorga el Consejo”.

En cuanto a los pet shop y farmacias veterinarias, aclaró que hay lugares que no tienen habilitación y no cuentan con el asesoramiento técnico de un profesional. Afirmó que el Consejo regula el ejercicio de la profesión y la parte comercial de los productos veterinarios depende del Municipio y el Gobierno.

De igual modo, mediante un convenio con el SENASA, el Consejo está realizando inspecciones. El año pasado se hicieron 163 visitas sólo en Capital, resultados que se transmitieron al Municipio, que es el encargado de clausurar los locales.

Sobre el ejercicio ilegal de la profesión en sí, aclaró que se trabaja a través de denuncias que realizan los vecinos.

“Cualquiera puede inyectar a un perro o un gato, pero no cualquiera puede vacunar. Sólo un veterinario sabe exactamente qué está haciendo y puede evaluar la condición del animal para la vacunación", refirió.

Reiteró que al ir a una veterinaria es imprescindible pedir el carnet. Si no lo exhiben recomendó no dejar la mascota ahí y no comprar ningún producto. También solicitó hacer la denuncia al Consejo (Baibiene 1975) o al Municipio.