Lucha de los autoconvocados por salarios

Policías y penitenciarios inician cuartodía de acampe bajo el puente Belgrano

Aguardan respuestas al petitorio presentado al gobierno. Piden mejoras en lo salarial, equipamiento y formación.

Uniformados activos y penitenciarios acompañados por retirados de la Policía provincial mantienen el acampe desde el miércoles pasado, día que venció el plazo que habían otorgado a las autoridades del Ministerio de Seguridad para dar respuesta al extenso petitorio (de 38 puntos) entregado a las autoridades el lunes.

NORTE de Corrientes dialogó con los policías afincados debajo de la explanada del puente General Belgrano: los presentes afirmaron que mantendrán su reclamo “hasta las últimas consecuencias” y aseguraron que el Gobierno les debe respuestas. En los 38 puntos que describe el escrito se encuentran: que los ascensos del personal se cumplan en tiempo y forma, crear una mesa de enlace cada 6 meses con 2 representantes de cada unidad regional elegidos por el personal para tratar temas salariales y laborales, etcétera. A lo que suman el blanqueo de todos los ítems en negro y decretos.

El acampe se hace de manera pacífica y con el personal que se encuentra de franco. Los agentes se encuentran acompañados por sus familias y personal del interior. Con el aumento que fijó la Provincia el último lunes, el impacto para el sector policial con el incremento del 20% en el valor punto, y la modificación de dos adicionales, el impacto real para todo el año es en promedio de un 17,26%, pasando de $1.150 (12,92%) para un cabo, a $3.000 (20,59%) para un subcomisario. Si bien un sector buscará el diálogo, desde un grupo de policías autoconvocados en actividad lanzaron advertencias de movilizaciones.

El último miércoles hubo una movilización que culminó en la interrupción del tránsito por el puente interprovincial Manuel Belgrano. “Nuestra intención no es cortar el tránsito. Sólo permanecer acá en un lugar donde no molestemos a nadie”, explicó uno de los policías a este medio. El acampe es por tiempo indeterminado, ya que hasta ahora no hubo ningún tipo de contacto de las autoridades.s