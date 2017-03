Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115814

VOCES QUE SE ALZAN

Amantes de las motos se oponen al nuevo protocolo de seguridad

El Protocolo Antimoto­chorros al que se adhirió la Provincia de Corrientes despertó malestar en los que ven a la motocicleta como un modo de vida o bien como una pasión.

Anoche debajo del Puente, un grupo de motociclistas se manifes­tó en contra de la iniciativa y al igual que ocurrió en otros puntos del país, destacaron que llevar casco y chalecos con el número de patente no es la solución.

NORTE de Corrientes dialogó con quienes hacen de andar en moto un amor que es difícil de explicar. Los Soldados Ruteros es el único motoclub del Litoral y al ser consultado por este matutino, Martín, uno de sus miembros, destacó, “ese protocolo es un desastre”.

Desde el 2008 recorren no sólo los caminos correntinos sino también se reúnen dos o tres veces por año en otros puntos del país. Sobre el protocolo destacaron que es estigmatizante y remarcaron que no ayudará a disminuir el delito.

“Nos van a robar a noso­tros y nos van a sacar los cascos y los chalecos, es algo que no tiene sentido y no ha­cemos lugar al debate, no lo vamos a aceptar de ninguna manera”, explicó el repre­sentante del club, quien ade­más destacó que cientos de veces son ellos las víctimas de la delincuencia motori­zada.

“Para ser parte del club se debe tener una Chopper o Custom, y si algún miembro por alguna razón debe pa­sar por una pistera lo puede hacer sólo por un tiempo”, explicó para dejar en claro que quienes pertenecen al motoclub deben hacer fuer­tes inversiones.

En cuanto a la cantidad de miembros en la región, remarcó que son nueve los soldados y hay tres prospec­tos -miembros a prueba-. “Entre nuestros integrantes hay físicos, matemáticos, in­genieros, contadores, gente muy preparada que son apa­sionados de estas motos”, remarcó Martín. s