Almuerzo desde la quinta de olivos

Macri dijo que el cambio no se detendrá y vaticina un claro triunfo electoral

En compañía de su esposa, Juliana Awada, el presidente fustigó a la CGT por el paro anunciado para el 6 de abril, y criticó a Cristina Kirchner.

El presidente Mauricio Macri consideró que “el proceso de cambio que vive el país no se detendrá”, y vaticinó “un triunfo” del oficialismo en las elecciones de octubre, en una entrevista que le realizó la conductora Mirtha Legrand desde la Quinta de Olivos, donde también estuvo presente la primera dama, Juliana Awada. “Estamos viviendo una transición, un cambio que no se podrá detener por más que lo intenten aquellos que fracasaron durante años. La gente votó por este camino y vamos a estar cada día un poco mejor”, señaló Macri. El jefe de Estado se refirió a la reducción de la pobreza, uno de los temas que abordó durante la campaña electoral, y remarcó que para corregir la situación de los sectores sociales más postergados, el país necesita crecer 20 años de forma sostenida”. “Venimos de años de mentiras, y empezamos por decir la verdad al independizar el Indec. Sinceramos la situación en la que están millones de argentinos. Estamos bajando la pobreza que es causada por la inflación. Estamos mejor que hace un año y medio”, enfatizó Macri. Asimismo, admitió que “los argentinos vivieron una semana difícil”, por los paros y piquetes que hubo en las calles de varias ciudades”. “Las administraciones locales deberán tomar acciones para resolver la cuestión de los piquetes. Sé que (Horacio) Rodríguez Larreta se ocupa del tema y lo solucionará”, observó. El jefe de Estado cuestionó la convocatoria a un paro general para el próximo 6 de abril que formuló la CGT, y fustigó a los sindicatos docentes que “se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación”. “No se entiende el paro de la CGT y la actitud que tienen los sindicatos docentes, que se oponen a los cambios de fondo que necesita la educación. Esos sectores no quieren discutir mejoras en el sistema. Por suerte, las adhesiones de los maestros a los paros están bajando”, interpretó.

Adversarios

El mandatario se refirió también a sus adversarios políticos, al admitir que prefiere “no hablar” con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y describió al diputado Sergio Massa como “alguien al que es difícil creerle”. “Las veces que quise hablar con Cristina (Fernández de Kirchner) no me dejó meter una palabra. Fue terrible que no me haya querido dar los atributos. Ella mintió y le hizo mucho mal al país. Lo único que le reconozco es su tenacidad”, recalcó. Asimismo, negó que el ex presidente del gobierno español, Felipe González, le haya preguntado “cuándo iban a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”. Macri aclaró que aún no habló con la diputada Elisa Carrió, sobre una eventual candidatura de aquella en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad, en tanto que respaldó a Ricardo Lorenzetti. “No hablé de candidaturas con Lilita (Carrió), veremos eso más adelante. No comparto lo que dice sobre Lorenzetti. Tengo con él una gran relación y considero que la Corte está haciendo un gran trabajo”, agregó.s