VÍnculos con una red narco

Pedirán la excarcelación del intendente Terán y hoy podría declarar

Así lo adelantó Juan Ortega, uno de los abogados del jefe comunal. Pasó su primera noche en Marcos Paz alejado de su socio, el vice Fabio Aquino.

Natividad “Roger” Terán, el intendente de Itatí detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico, se presentará hoy en el Juzgado Nacional en lo Correccional Criminal Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y -a través de un escrito de sus abogados- solicitará la excarcelación, informó uno de los letrados a NORTE de Corrientes.

Además es posible que el jefe comunal del Frente para la Victoria preste declaración puesto que -como sostuvo su asesor legal- tiene el deseo de dar su declaración ya que está confiado en que así obtendrá su libertad. Una postura similar es la de su socio, el viceintendente Fabio Aquino, quien quiere “un interrogatorio cara a cara con el juez (del caso, Sergio Torres)”. El doctor Juan Saturnino Ortega, dijo a este diario que hoy presentará un pedido de excarcelación en beneficio de Terán.

El escrito será presentado en la oficina del magistrado Torres. “Lo estoy terminando, mañana (por hoy) le doy los últimos retoques y lo presentamos”, comentó el defensor del funcionario acusado, cuya hija está detenida en Corrientes desde febrero por el mismo delito (Ver más en la cenefa). El viernes pasado Terán fue indagado, tras ser trasladado desde la ciudad de Corrientes a los tribunales de Comodoro Py.

Allí se le leyeron los delitos endilgados y las pruebas en su contra. Por sugerencia de sus defensores, no declaró pero hoy podría hacerlo. “Él tiene ganas, desde el principio pero le dijimos que no era conveniente porque no había accedido aún al expediente para estudiarlo a fondo”, recordó Ortega. La noche del sábado fue la primera en que Terán pasó en el Complejo Penal Federal Nº 2 de Marcos Paz.

En la misma cárcel fueron alojados Aquino y la otra veintena de acusados. Por sus problemas cardíacos, el intendente tiene un cuidado especial de parte del Servicio Penitenciario Federal. “Natividad figura como acusado en una causa con otras 40 personas, de las que no conoce ni a la mitad: las circunstancias de los hechos son muy vagas”, opinó Ortega.

Según él, Terán se halla “confiado” pese a este “mal trago”. Terán está acusado de formar parte de una red narco que incluía a tres bandas que ingresaban, acopiaban y transportaban marihuana paraguaya desde Itatí al menos a siete distritos argentinos. Una de las pruebas de las que el magistrado Torres se valió para ordenar su aprehensión fue que “(Terán) aparece en escuchas telefónicas en la que se llama surubí o dorado a la droga enviada a Buenos Aires, según su envoltorio, dorado y plateado, que se diferenciaba según su calidad, consignó un cable de Télam.

El vice Aquino se despegó de su socio político y afirmó en su declaración que la relación con él estaba mal y había un fuerte distanciamiento, al punto que quiso renunciar. Es por eso que pidió ser alojado en un área distinta a la de su compañero de fórmula. s