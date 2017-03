Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115930

Donald Trump se defiende

“Acusaciones de colusión con Rusia son noticias falsas”

El país ruso intentó intervenir en la carrera electoral de EE.UU.

Donald Trump rechazó ayer lunes las acusaciones de que su equipo de campaña trabajó con Rusia para intervenir en la carrera electoral a favor del magnate republicano, en un tuit publicado pocas horas antes de una audiencia pública sobre el tema en el Congreso. El ex director de inteligencia “James Clapper y otros afirmaron que no hay pruebas de una colusión de Potus (siglas de President of the United States, ndlr), con Rusia.

Esta historia es noticia falsa y todo el mundo lo sabe”, escribió el presidente de Estados Unidos en la red social. “Los demócratas inventaron e impulsaron la historia rusa como excusa por haber realizado una terrible campaña. ¡Gran ventaja en el Colegio Electoral y perdieron!”, agregó. El tuit de Trump se produce en momentos en que los directores del FBI y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se disponen a comparecer ante el Congreso, para ser requeridos sobre la presunta colusión de Trump con Rusia y la explosiva acusación del mandatario de que su antecesor, Barack Obama, le pinchó los teléfonos durante la campaña.

Los jefes del FBI, James Comey, y de la NSA, Mike Rogers, hablarán públicamente por primera vez a las 14 (GMT), de dos asuntos que han estado en el candelero durante semanas, agitando la política y perturbando al nuevo gobierno. La inteligencia de Estados Unidos acusó a Moscú de haber pirateado servidores del Comité Nacional Demócrata el año pasado, algo que Rusia ha negado enfáticamente.

Varias comisiones del Congreso iniciaron investigaciones sobre el asunto, incluyendo los comités de Inteligencia de Diputados y del Senado, que tienen jurisdicción sobre 17 agencias de inteligencia de la Nación, así como las comisiones de Justicia de ambas cámaras. Numerosos legisladores han manifestado su frustración por la falta de cooperación del FBI. El titular de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, David Nunes, afirmó el domingo a la cadena Fox News que basado en todo lo que tiene hasta este “el momento, no hay pruebas de colusión” entre Trump y Rusia.s