GUSTOS GOYANOS

Polémica en Goya por el diseño de la bandera de la ciudad

Una vez conocido el diseño de la bandera goyana, aprobada por una comisión dedicada a ello, y antes de que sea remitida al Concejo Deliberante para su aprobación final, se alzaron diferentes voces a favor y en contra del diseño.

“Un abanico de miradas profesionales de la historia y la cultura de Goya que, tras una exhaustiva evaluación, entre todos y por amplia mayoría hemos coincidido que el boceto elaborado por Hernán Scheller era el mejor entre todas las alternativas presentadas y se decidió avanzar”, agumentó a favor del proyecto el presidente del Concejo Deliberante goyano Juan González.

Un jurado el pasado sábado 18, en Casa de la Cultura, se expidió y eligió el diseño de lo que será desde ahora la Bandera que representará a Goya.

Las críticas no se hicieron esperar y desde distintos sectores opinaron en contra de la idea: ¿Eligieron esta bandera para representarnos en Halloween?, fue lo más suave que trascendió en las redes sociales.

Las expresiones en contra fueron las que más trascendieron en las redes sociales:

La idea me parece buena. Pero que un grupo de personas nos quieran imponer una bandera que es el emblema más importante de un pueblo, sólo porque a ellos les parece linda es una falta de respeto a la gente. Somos una sociedad y la bandera será de todos. Esto mérita al menos una consulta popular. Pero imponernos algo que no es del agrado de la mayoría no es el mejor camino... fue otra expresión.

No esta mal el surubi y la golondrina lo demás ya es mucho para un círculo tan chico... dijo una goyana.

Si es así, o a los del jurado hay que enseñarles buen gusto, o a los que participaron. No sé, no ví las demás creaciones, pero ésto de ninguna manera puede representar a Goya. Con perdón de los autores, es nefasta....

El surubi tiene un testículo.. fue otra observación.