Eliminatorias sudamericanas

La selección argentina tuvo su segundo ensayo con la presencia de Lionel Messi

El capitán se sumó ayer a los órdenes del “Patón” Bauza, que pudo trabajar con el plantel completo, de cara al duelo de mañana ante Chile.

Con la presencia del astro Lionel Messi, quien arribó ayer por la madrugada al país, el seleccionado argentino de fútbol realizó su segunda jornada de entrenamientos en el complejo Julio Humberto Grondona, de la AFA, en Ezeiza, con vistas a las 13ª y 14ª fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, ante Chile y Bolivia respectivamente. Junto a Messi llegaron Javier Mascherano y Enzo Pérez, que se sumaron a los que arribaron: Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala y Éver Banega, quienes tampoco habían tomado parte de la primera práctica. De este modo el entrenador Edgardo Bauza contó con el plantel completo por primera vez, compuesto, además de los citados, por Mariano Andújar, Marcos Acuña, Ezequiel Lavezzi, Mateo Musacchio, Julio Buffarini, Lucas Pratto, Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Emmanuel Mas, Sergio Romero, Marcos Rojo, Lucas Biglia, Ángel Correa, Gabriel Mercado, Facundo Roncaglia, Ramiro Funes Mori, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi. El plantel entrenó en doble turno, por la mañana con trabajos en el gimnasio y luego, en el campo, con ensayos con pelota y movimientos tácticos. Por la tarde, con la presencia del vicepresidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Javier Medín, y el futuro secretario de Selecciones Nacionales, Marcelo Tinelli, el seleccionado llevó a cabo una entrada en calor abierta a la prensa y luego hizo otro entrenamiento táctico a puertas cerradas. Allí Bauza diagramó la formación que enfrentará mañana a Chile a las 20.30 en el estadio Monumental, y que confirmaría hoy a las 17 en la conferencia de prensa que ofrecerá en el predio de Ezeiza. Ese equipo iría con Romero; Mercado, Otamendi, Rojo y Mas; Biglia y Mascherano; Messi, Agüero y Di María; Higuaín. De ellos, Messi es el único que no carga una amonestación y el resto deberá cuidarse para no quedar afuera del partido ante Bolivia, por el sistema de sanciones en eliminatorias de una fecha de suspensión por acumulación de dos tarjetas amarillas. En tanto, Dybala fue sometido a una resonancia magnética, en una clínica privada de la avenida Córdoba al 2.200, en Buenos Aires, cuyo diagnóstico fue una contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda. El atacante de la Juventus trabajó luego de manera diferenciada, con tareas de kinesiología, y no será arriesgado en el partido ante los chilenos, y probablemente también quede afuera del encuentro ante Bolivia, el martes próximo a las 17 en La Paz. Junto a Dybala también fue a ese centro asistencial Lavezzi, para un chequeo de rutina por su lesión en el codo izquierdo. s