El Cholo dice que todavÍa no es el momento de dirigir a argentina

“Siento que tengo que mejorar”

Diego Simeone se refirió a su actualidad como entrenador de fútbol. El DT del Atlético de Madrid aún no quiere hacerse cargo de la Selección.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, señaló ayer que todavía no quiere dirigir al seleccionado argentino de fútbol y que le gustaría hacerlo más cerca del final de su carrera.

En una entrevista con la radio Onda Cero de España, “El Cholo” Simeone expresó que le “gustaría dirigir” al combinado nacional pero que “hoy” no se ve en “esa situación”. “Hace poco hablé con (Edgardo) Bauza (actual DT de Argentina) y por lo que me contó es difícil el trabajo para lo que a mí me gusta. Yo quiero estar todo el tiempo compitiendo, y en la Selección eso sólo te lo da el Mundial o una Copa América”, explicó Simeone.

El Cholo agregó que recién se imagina en ese cargo sobre el final de su carrera como entrenador. “La realidad es que hoy siento que tengo que mejorar como entrenador. Me gustaría llegar a ese lugar (el seleccionado) en una tranquilidad emocional diferente”, concluyó.

Las finales perdidas

Diego Simeone afirmó que cada vez que oye el himno de la Champions le “viene el dolor” por las dos finales perdidas de ese torneo. “Cuando oigo la Champions, me viene el dolor, pero el dolor es nuestra fuerza para volver a intentarlo”, dijo el Cholo en una entrevista con la cadena Onda Cero en la madrugada de ayer.

El técnico rojiblanco no dudó en calificar como un “fracaso” la final de la Liga de Campeones del año pasado en Milán, en la que cayeron en los penales ante el Real Madrid (5-3 tras 1-1). “Para mí fue un fracaso, porque cuando te ilusionás por algo y no llegás es un fracaso”, dijo, e insistió: “Tenía por objetivo ganar la Champions y no la gané, me dolió muchísimo”. “Sinceramente yo no sabía si tenía la fuerza para seguir con este grupo. Perdí dos finales de Champions, cualquier entrenador se hubiera ido”, añadió, recordando su rueda de prensa después de aquel partido en la que parecía abrir la posibilidad de no seguir al frente del Atlético.

El DT admitió que esa segunda final perdida, también frente al Real Madrid, junto a las lesiones ha hecho de esta temporada “la más difícil de todas” desde que llegó al Atlético en 2011.s