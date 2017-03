Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115973

Inicio » Información » Cultura

“Damos Sala”

El Teatro de la Ciudad abre sus puertas con diversas propuestas para el público

“Niña pájaro” es una de las ofertas culturales para este sábado. Combina teatralidad con objetos y aborda temas como el deseo de libertad.

12

El espectáculo de apertura del ciclo 2017 del Teatro de la Cuidad está previsto para el sábado próximo a partir de las 20.30. En este caso la propuesta se denomina, como desde hace varios años, “Damos Sala” a través de la cual incluyen distintas disciplinas artísticas.

Así brindan un pantallazo de todas las actividades que son parte de su programación anual. De esta manera la calle cortada teatral enciende sus luces y da el puntapié a un año con una agenda cargada de alternativas, con propuestas para niños, jóvenes y adultos, brindando no sólo de lunes a viernes sus talleres de teatro, danza, clown, improvisación y yoga, sino también tiene pensado una variedad de alternativas muy novedosas para compartir cada fin de semana.

Este sábado 25 de marzo se pondrá en escena una propuesta de la Academia Danzas de Ángeles, improvisación teatral con el grupo Lo que Venga, clown, intervenciones, exposiciones, artesanías y como broche de oro llega la obra “Niña Pájaro” desde el Paraguay. “Niña Pájaro” combina teatro con objetos, abordando temas como la inconformidad, el deseo de libertad, la necesidad de expresión y otros temas concernientes al ser humano y sus búsquedas.

Tomando como inspiración la poética de las mujeres surrealistas, más particularmente el universo creado por Alejandra Pizarnik, la obra lleva a los espectadores a un viaje a las orillas de la fantasía, donde todo es posible, con el acompañamiento de música original creada para la obra. Cada escena nace de un poema de Alejandra Pizarnik, cada poema se convierte en parte de la vida de Flora; su día a día, sus noches con sus madrugadas, su infancia, sus ansias de llegar a zonas no exploradas aún.

“Niña Pájaro” es la historia de Flora, una cartógrafa que fabrica mapas con una máquina de escribir. Ella hace un mapa para todo y vive en su patria. De repente, en su vida se deja descubrir un personaje creado por su imaginación: el Cajonero. Es un Hombre Pájaro, vive en otra patria, está encargado de hacer que la máquina generadora del universo poético de Flora funcione. Sin embargo, un pequeño engranaje se descompone y queda abierto el umbral entre lo real y lo imaginario. “Niña Pájaro” es un tributo a la poética surrealista.

Cada personaje acompañado de títeres pequeños y gigantes, atraviesa el mundo del otro, desafiando el umbral de lo real y lo imaginario. Los objetos simbolizan pasajes que habilitan el tránsito entre uno y otro mundo.

Ficha técnica: dramaturgia, actuación y dirección: Edu García y Tessa Rivarola; musicalización de Rolfi Gómez; vestuario de Carmen Soledad González; escenografía, utilería y títeres: Edu García, Tessa Rivarola, Carmen Soledad González y Teatro Miniatura Paraguay; diseño de luces: Edu García; fotografía: Juanjo Ivaldi Zaldívar; visualización: Mauricio Rial Banti; maquillaje y peinado: Edi Romero; producción general: Paula Bozzano y Kunu’u Títeres; esta propuesta es una co-producción de: Kunu’u Títeres, Teatro Miniatura Paraguay y La Caosfera. Tessa Rivarola es actriz, titiritera, escritora de cuentos para niños y psicóloga comunitaria. Desde el año 2006 combina obras de teatro con debates y participación comunitaria. Formada y con experiencia en teatro antropológico, teatro del oprimido y teatro espontáneo, fue parte de la compañía Hara Teatro, dirigida por Wal Mayans desde 2008 a 2014, como parte del elenco, participó de festivales internacionales en Shangai (China), Farasabina (Italia), Córdoba (Argentina), y Fortaleza y Curitiba (Brasil).s