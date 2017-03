Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115975

Pedido de explicaciones de la justicia

Citan a Aníbal Fernández por el dinero que tenía José López

El exfuncionario deberá presentarse el lunes 27 de marzo.

El juez federal Daniel Rafecas dispuso citar al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández para el 27 de marzo con el fin de que explique de dónde provenía el dinero con el que fue detenido el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López. El magistrado citó al exfuncionario kirchnerista a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien había solicitado su comparecencia en el caso luego de que Aníbal Fernández afirmara que en los bolsos de López no había plata robada al Estado sino dinero proveniente de “coimas”. “Eso no es plata robada, es plata de coima. No se robó al Estado”, dijo el excandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires durante un reportaje televisivo y fue esa declaración la que le valió la citación a los Tribunales Federales de Comodoro Py, a los que tendrá que concurrir el 27 de marzo a las 9. López se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue descubierto mientras intentaba ocultar bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. En el marco de este expediente, en diciembre, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de López por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que Rafecas sostuviera que el ex funcionario público era dueño y no inquilino de la casa que ocupaba en Tigre. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron además los procesamientos de María Amalia Díaz, esposa del exfuncionario kirchnerista, y del contador Andrés Galera y el empresario Eduardo Gutiérrez, señalados como testaferros.s