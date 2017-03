Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116016

El DT de Argentina

Bauza: “Confío a muerte en el equipo, la clave será que seamos equilibrados”

El “Patón” sostuvo que quiere “sacar los seis puntos, pero que quizás cuatro sean un buen negocio”, hablando de los juegos contra Chile y Bolivia.

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, consideró que es muy importante un triunfo ante Chile hoy en el Monumental por la 13ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, y para ello confía totalmente en el equipo que hasta el momento está en zona de repechaje, con 19 puntos. “Es fundamental ganarle a Chile y confío a muerte en el equipo. La clave estará en que seamos equilibrados y que el equipo muestre algo de lo que hizo en la fecha pasada ante Colombia”, manifestó Bauza en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Ezeiza. Asimismo, indicó que el seleccionado argentino, con el astro Lionel Messi como emblema y figura, irá por la victoria en la cancha de River, “más allá de lo que haga Chile”, que no contará con los volantes Arturo Vidal y Marcelo Díaz. A su vez, calificó al compromiso ante los chilenos, que reúnen 20 unidades, como muy importante, porque será ante un rival directo, faltando seis jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas. El ex director técnico de San Lorenzo, quien confirmó que el delantero Paulo Dybala no irá al banco de los suplentes por la lesión que padece, también apuntó que el partido será significativo para otros “cinco equipos que están apretados” en la lucha por la clasificación al Mundial de Rusia 2018. “Yo quiero sacar los seis puntos en esta doble fecha, pero veremos cómo se da y quizás cuatro sea un buen negocio, y no me condiciona que Colombia juegue antes, en absoluto”, señaló el ex defensor e ídolo de Rosario Central. Ante la ausencia de Dybala, al menos ante Chile, Bauza aseguró que Sergio Agüero es el mejor para reemplazarlo y jugar en esa posición, detrás del “9” clásico, como Gonzalo Higuaín, a quien consideró su delantero titular. Bauza no pasó por alto que tendrá en el mismo equipo a Messi, Agüero, Higuaín y Ángel Di María, una línea apodada “Los Cuatro Fantásticos” cuando el entrenador Alejandro Sabella los puso en cancha durante su gestión. “Solo espero que el equipo no se desequilibre, y para eso tiene que ser un equipo corto”, finalizó.s