Tras un raÍd de entrevistas en Buenos Aires

Colombi culpó de su mala imagen a empresas y medios

El gobernador acusó a la prensa de “confundir” a la ciudadanía.

El Gobernador de la Provincia culpó a los medios de comunicación por la caída de su imagen tras los operativos antinarco que se realizaron en la provincia y que tuvieron repercusión nacional, luego de haber participado en tres programas televisivos en Buenos Aires, donde fue cuestionado por su “inoperancia o complicidad”.

En el discurso que realizó bajo la carpa instalada en la zona del puerto de la ciudad de Corrientes y ante la presencia de funcionarios provinciales y sin público, dijo que “no es fácil gobernar cuando ciertos medios tratan de confundir a la sociedad”.

Dejó de lado el discurso exculpatorio que propaló en los cinco días anteriores en medios locales y nacionales.

Además de los periodistas, también fueron alcanzados por sus dichos los emprendedores que no ven con buenos ojos su gestión de gobierno. Ellos fueron acusados de entorpecer su gestión y, según opina: “A raíz de esto no es fácil gobernar con una oposición con fines electoralistas, empresarios no entienden que construimos un país diferente”.

PolicÍas corruptos

El narcoescándalo hizo caer a tres policías de la Comisaría de Itatí; mientras en Mercedes y Esquina investigan a efectivos por hechos de abigeato. Ante la consulta de NORTE de Corrientes respecto a las acciones que tomó el Gobierno por los hechos, el ministro de Seguridad provincial, Horacio Ortega, dijo: “No vamos a permitir que tres policías manchen a toda una institución”. s