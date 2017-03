Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116032

Efecto Itatí: Chaco refuerza controles y reúne a intendentes de frontera

Los controles de Gendarmería y de la Policía del Chaco se intensificaron en los últimos días. Revisión exhaustiva de autos y viajantes en rutas chaqueñas. Reúnen a los intendentes de localidades ribereñas con Paraguay.

Desde la repercusión que originó el “Operativo Sapucay” en Itatí con un despliegue de centenares de gendarmes a esa ciudad correntina, donde terminaron presos el intendente, el vice, y el jefe de la comisaría, en el Chaco se refuerza los controles en rutas y accesos principales, en un coordinado despliegue entre la Policía del Chaco y la Gendarmería que sigue marcando presencia en “la termal” ante la escalada de sucesos violentos, según pudo saber NORTE.



Mientras, en Corrientes sigue el revuelo por la “narcopolítica” que tiene al intendente Natividad Terán, el viceintendente Fabio Aquino, el comisario de Itatí, Diego Ocampo Osvaldo Alvarenga, un segundo comandante de Gendarmería en Córdoba, y otros 16 detenidos, por la causa a cargo del juez Sergio Torres, titular del juzgado N° 12 de la Capital Federal, que viene investigando por tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay.

Por efecto rebote en el Chaco, el gobierno armó una reunión con los intendentes que tienen en sus municipios conexiones con el río Paraguay y zona de influencia. Puerto Eva Perón, Puerto Bermejo, General Vedia, La Leonesa, Colonia Benítez, Margarita Belén, Las Palmas e Isla de Cerrito forman parte de ese grupo que se prepara para evitar ingreso de drogas.

Por su parte, el jefe de la Policía de Chaco, Ariel Acuña remarcó en NORTE que “a partir de ahora se hace un examen más exhaustivo en los controles de vehículos, de lo que se hacía habitualmente”.

Hemos hablado con el jefe de Gendarmería para buscar armas, estupefacientes, estamos trabajando en conjunto”. Pero el jefe policial reconoce que “se complica bastante en la ruta 16, porque no hay un sector para el estacionamiento y se produce un desorden en el tránsito, se para dos minutos y se arma un descontrol vehicular. No tenemos en la ruta lugares para esos controles porque algunos no quieren bajarlos (vehículos) a la banquina”.

El jefe del Escuadrón XVIII Chaco , Pablo Lezcano Coutiño y Acuña, mantienen permanentes reuniones con sus dirigidos a fin de prevenir el ingreso de estupefacientes a la provincia, mientras Prefectura ayer logró arrestar a dos individuos en la zona de Las Palmas, con poco más de 10 kilos de marihuana.

Acuña, también destacó la presencia de gendarmes en Sáenz Peña, que a partir de los aumentos de hechos delictivos graves, como la muerte de una mujer que se resistió a un asalto, los federales están patrullando los ingresos a la segunda ciudad del Chaco.