Protesta en el Chaco por el peaje de la casilla del Puente General Belgrano

Con un “plantón pacífico” en las casillas, los legisladores justicialista y un funcionario entregaron panfletos pidiendo que no se renueve la concesión para la empresa Caminos del Paraná SA.

Un “Plantón Pacifico” se llevó a cabo hoy frente a las casillas de peaje ubicadas en el puente General Manuel Belgrano que une a Chaco con Corrientes. Bajo el lema “No al peaje; No a la renovación de la concesión”, la presidenta del Foro Permanente en Defensa del Usuario Vial la legisladora provincial Viviana Damilano Grivarello y sus pares Raúl Acosta y Héctor Vega se concentraron junto con el subsecretario de Defensa del Consumidor Ricardo Marimón, y representantes de la Asociación de Consumidores de Barranqueras (ACUBA).

Con pancartas en mano durante unos minutos y sin obstruir el tránsito, realizaron la entrega de panfletos con el mensaje: “Nos Unimos y lo detenemos hoy... o nos callamos y lo pagamos toda la vida”.

La concesión del corredor N° 6 que atraviesa Chaco, hasta ahora sigue vigente para la empresa Caminos del Paraná SA.

Manifestaron rotundamente que “la lucha en contra de los peajes sigue todavía vigente”, en expresión de oposición al cobro del mismo, “para demandar al gobierno nacional que retire ese impuesto obligatorio al tránsito de la provincia y al levantamiento definitivo de las casillas de peaje del puente General Belgrano, por ser inconstitucional”.

“Tarifas dolarizadas”

La diputada Damilano, resaltó que la protesta “tiene que ver con hacernos escuchar con el gobierno nacional, con el presidente de la Nación, con el Ministro de Transporte, y expresar el rechazo popular del pueblo chaqueño y correntino, con respecto a la instalación de esta casilla de peaje”.

Además adelantó que “lo peor, es que se avecina en el mes de abril, una nueva concesión o una nueva legislación nacional que sería con telepeajes y tarifas de peajes dolarizadas, por lo que, tenemos que tomar conciencia y pedirle al gobierno nacional que escuche a la gente, porque los gobernantes son elegidos para hacer lo que el pueblo demanda, y el pueblo chaqueño, muchos legisladores, la oficina de defensa del consumidor y asociaciones hace años, están expresándose en contra de este sistema que no funciona y el gobierno desoye” planteó Damilano.

“Entendemos que hace treinta años vienen funcionando y que no cumple con la función que tendrían que cumplir, no tiene reparadas las rutas, ni nos ofrecen los servicios que bajo convenio deberían, como el hecho de tener ambulancias, teléfonos para auxilios”, describió.

El diputado Raúl Acosta, recordó que en el convenio de concesión se establecía que “cuando había una casilla de peaje, tenía que haber un camino alternativo, para la gente que no tiene o no quiere pagar el peaje, lo cual queda en evidencia que acá no se cumple” remarcó.

“En estos contratos – agregó - también se imponía a las empresas concesionarias que tenían que tener coches de auxilios, recorriendo las rutas en caso de accidentes, o desperfectos, ambulancias, los teléfonos SOS, acceso a los pueblos, banquinas; de todo ello no han hecho nada en todos estos años, solo han y se hicieron multimillonarios y el pueblo no recibió nada” reprochó.

Por otro lado, Marimón recordó que “desde la subsecretaria sancionamos a esta empresa, por un monto de 4 millones de pesos, por violentar el deber jurídico de informar, el que está contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en la Ley nacional de Defensa del Consumidor”. “Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta de la justicia en este sentido” indicó el funcionario provincial.