Establecimiento inaugurado durante el acto oficial

A 15 días del inicio de clases, alumnos del colegio del Bº Apipé están sin actividad

El 6 de marzo las autoridades provinciales participaron de la apertura del ciclo, pero no tienen docentes como tampoco servicio de agua.

El colegio secundario del barrio Apipé abrió sus puertas y se inauguró formalmente el pasado 6 de enero junto con el inicio de las clases de este año. El novel edificio, que al parecer no tiene nombre aún, fue el epicentro de la noticia cuando recibió a los funcionarios provinciales para el acto oficial. Ese día, en medio de las disputas entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes por la apertura de paritarias, el gobernador Ricardo Colombi, junto a la ministra de Educación y funcionarios del Gobierno inauguraron la escuela del barrio Apipé luego de más de un año del inicio de las obras.

Pero luego de los actos y la algarabía del acto oficial, 15 días después, el establecimiento se encuentra vacío, los alumnos nunca tuvieron clases porque aún no tienen docentes, como tampoco servicio de agua. Los estudiantes secundarios hasta la fecha no han tenido clases y tampoco fueron trasladados a otros establecimientos educativos para que no pierdan días del ciclo lectivo.

NORTE de Corrientes consultó a la rectora del establecimiento, Silvia Entivero, sobre esta realidad, quien reconoció que las clases aún no comenzaron porque todavía no hay novedades sobre el padrón para que puedan reincorporarse los docentes y porque no se realizó la conexión de agua. Entivero explicó que como en el establecimiento todavía no hay actividad, están analizando cómo van a recuperar los alumnos las clases perdidas. Estima que se dictarán diversas actividades para recuperarlas y hasta se analiza que se dicten clases los sábados o un módulo más todos los días.

La escuela actualmente cuenta con una matrícula de 160 alumnos, donde tienen dos salones para dos 1er. año y dos para 2º año y ante la importante demanda se abrió un 3er. año. Pero por el momento no pueden iniciar las clases y tampoco asisten a otra institución mientras se soluciona este inconveniente.

Según estimaciones, en abril ya estaría resuelto, principalmente el tema del padrón, porque si bien muchos docentes se presentaron en la escuela para trabajar, deben estar inscriptos y los seleccionados serán aquellos que se encuentren por orden de mérito.

“La Junta de Clasificación debía mandar el padrón extraordinario pero eso aún no se concretó, por lo que estamos aún sin docentes en el establecimiento”, resaltó Entivero. Además, la rectora admitió que sólo tienen autorizada la utilización de tres salones de los 12 que tienen porque afirman que aún no pueden inscribir a tantos alumnos ya que ni siquiera están establecidos los docentes para los primeros años. “Seguimos esperando que se seleccionen los docentes por padrón y creemos que eso podría ocurrir a la brevedad, mientras tanto nos mantenemos en contacto con los tutores para informar sobre alguna novedad con respecto al inicio de las clases y también al tema del agua”, resaltó Entivero.

Finalmente aseguró que los chicos no van a tener días de clases perdidos porque las recuperarán con actividades o con extensión de los horarios o agregando un día más. La recuperación se está analizando para que puedan nivelarse. s