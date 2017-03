Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116073

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Nora Cortiñas, a 41 años del golpe: "Es hora que nos digan qué pasó y se abran los archivos"

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, destacó hoy la necesidad de que termine el silencio y que quienes estuvieron involucrados en el ejercicio del terrorismo de Estado durante la última dictadura "digan que pasó con todos y cada uno" de los desaparecidos y "que se abran los archivos" para que cada familia sepa "cómo han terminado con nuestros hijos".

"La lucha sigue intacta y la voluntad para seguir adelante toda la verdad, la justicia, toda la memoria y que haya Justicia con mayúscula", afirmó Nora Cortiñas en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.



Allí, sostuvo que "la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes, el horror total", y recordó lo que sintió aquel 24 de marzo de 1976: "No nos imaginábamos jamás que íbamos a pasar ese calvario y esa situación tan horrenda que no queremos que se repita nunca más".

Además, afirmó que de su hijo Gustavo, desaparecido el 15 de abril de 1977, cuando iba a su trabajo, nunca supo "nada más", y que ni siquiera en los juicios que se fueron realizando surgió ningún dato que pudiera dar cuenta de qué le ocurrió: "Nunca pude saber por dónde había pasado Gustavo", lamentó.

"Basta de silencio; es hora que nos digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos, que se abran los archivos y que sepamos todas las familias de qué manera han terminado nuestros hijos", reclamó Nora Cortiñas en la entrevista.

Además, consideró "terrible", "lamentable", "un horror" e "inconcebible" que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, haya tildado de "traidora" a la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, por haberse reunido con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

En este sentido, Nora Cortiñas entendió que calificaciones de ese tipo "no tendrían que pasar", y sostuvo que "por más que haya cansancio, agotamiento y desilusiones, eso no lo querríamos vivir, porque es inconcebible y duele".