Crisis institucional en San Lorenzo

Mediante un amparo judicial, intiman al Intendente a rendir cuentas públicas

Un edil del frente para la victoria realizó la presentación ante la justicia. El plazo se venció y el jefe comunal no responde al llamado.

Una crisis institucional en puerta se vislumbra hoy en la localidad de San Lorenzo. Ante la negativa del Ejecutivo municipal de responder los informes presentados durante el año pasado por el Concejo Deliberante, el edil del Frente para la Victoria, Vicente Romero, presentó días atrás un amparo judicial exigiendo así al intendente Rufino Acevedo la presentación de la información financiera del Municipio que tiene a su cargo, y que hasta el momento no respondió las intimaciones por parte del Legislativo Comunal. En este contexto, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad Capital, a cargo de María Gabriela Romero Feris, requirió se ordene la presentación del informe de ley al Municipio que hasta hoy no se ha cumplido. Esta acción de amparo, bajo el expediente judicial Nº 140530/16 fue dirigido al intendente de San Lorenzo, a través del cual la jueza le ordena, comparezca a juicio y presente los informes de ley en un plazo no mayor a ocho días.

Sin embargo, la notificación judicial tiene fecha del 9 de marzo y hasta el momento el jefe comunal no presentó lo solicitado (Ver foto). Para conocer más datos al respecto, NORTE de Corrientes intentó comunicarse con el intendente de San Lorenzo, pero la comunicación fue infructuosa. Cabe señalar que en la provincia de Corrientes, San Lorenzo no es el único municipio que presenta conflictos institucionales por irregularidades en las cuentas públicas, ya que similares situaciones atravesaron las intendencias de las localidades de Empedrado, Santa Rosa, Perugorría, Pago de los Deseos y San Miguel. En este caso, en San Lorenzo la presentación judicial fue la última instancia a la que tuvo que recurrir el edil Vicente Romero, quien desde el 21 de julio de 2016 viene requiriendo pedidos de informes de ejecución presupuestaria y comprobantes de gastos al Ejecutivo municipal, hoy gobernado por el radical Rufino Acevedo. En dicha oportunidad se solicitó lo referido al primer y segundo trimestre de dicho año, ya que esa información debió hacerse pública en los medios locales conforme la normativa vigente.s