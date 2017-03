Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116089

Por verdad y justicia

Una lucha por la memoria que cumple 41 años y conquista a los jóvenes

Durante la semana se llevaron a cabo varias actividades. Ayer hubo misa, ofrenda floral y un fuerte llamado a no bajar los brazos.

Corrientes y todo el país luchan por mantener viva la memoria de la historia de muerte y genocidio por parte de las fuerzas militares. Ayer, al cumplirse 41 años del golpe cívico militar del ‘76, varias fueron las actividades que se llevaron a cabo para recordar el dolor de un pueblo por el terrorismo de Estado. Hubo tibia presencia nacional y provincial en la misa de acción de gracias llevada a cabo en la iglesia La Merced y en la ofrenda floral en el Memorial del cementerio San Juan Bautista. Mientras que a media mañana una marcha convocada por varias agrupaciones sociales y estudiantiles recorrió el centro de la ciudad haciendo parada frente al edificio de la Policía de Corrientes (centro de tensiones durante la dictadura) y la Casa de Gobierno, donde remarcaron que el ajuste y la falta de políticas sociales son la represión en democracia. Por la tarde el acto central fue frente al ex RI-9 (ver página 7).

En el marco de las actividades, NORTE de Corrientes dialogó con diversos conocedores del tema poniendo el acento en dos ejes que desde hace mucho tiempo se trabaja en busca de mantener viva la memoria del pueblo correntino ante el dolor de los años de plomo, la conciencia en los jóvenes y los sitios de la memoria. “Veníamos muy bien, habíamos avanzando mucho, pero este Gobierno nacional nos hizo dar pasos hacia atrás, de igual manera seguimos trabajando. En Corrientes hicimos mucho y sabemos que hay mucho por hacer”, explicó el titular del Instituto Municipal de Promoción de los Derechos Humanos, Miguel Ángel Miño. Quienes llevan adelante la lucha por la memoria reconocen que el camino no es nada fácil. “Las cosas no eran fáciles antes ni tampoco ahora, antes porque no podíamos hablar, no teníamos información y porque no nos entraba en la cabeza que haya un plan sistemático de tortura de desaparición de personas, y ahora porque es muy difícil acceder a los recursos”, explicó Ramón Artieda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes.

A más de cuatro décadas del horror, quienes decidieron continuar luchando por la memoria de los 30.000 desaparecidos destacan que si bien la Presidencia anterior supo dar espacio al tema, ahora el trabajo debe seguir. “Vamos a las escuelas y nos impacta ver cómo los chicos saben del tema y se interesan, eso nos llena de orgullo porque vemos que a lo largo del tiempo hemos dejado una marca, porque son los jóvenes los encargados de seguir con esto, a nosotros ya no nos da el cuero”, sintetizó Miño en una charla con este matutino, minutos después de participar en un acto en el barrio José María Ponce. Si bien la lista oficial de desaparecidos correntinos durante el último proceso es de 39 personas, quienes se encuentran trabajando en el tema aseguran que la cifra asciende a más de 70.

El cuartel

Desde hace varios años se habla de la posibilidad de que el cuartel del ex Regimiento de Infantería 9 se convierta en centro de la memoria, tal como ocurrió con la Esma. Consultado sobre el tema, Artieda destacó que hace varios años presentaron una idea para que el galpón que era centro de detención sea convertido en un sitio de memoria. “Hemos solicitado un espacio donde se pueda recordar, hemos logrado reconstruir gran parte de las situaciones que se vivían allí, cómo estaban los detenidos, pero el proyecto no logra avanzar”, dijo Artieda, y destacó que además pensaron en que en el mismo sitio podría funcionar un lugar de recuperación para adictos, “porque eso es algo que falta acá”, remarcó. Sobre el tema, Ángel Miño destacó que si bien no existe ningún proyecto formal elaborado, la idea siempre estuvo. “Se deben cumplimentar muchos pasos legales y administrativos, sabemos que lleva tiempo pero creemos que se puede lograr”, señaló.

NORTE de Corrientes también dialogó ayer con Matías Ezequiel Garrido, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, a quien se le consultó por el tema. “Me consta que en Corrientes hay sitios que fueron centros clandestinos de detención y que no están señalizados. Estuve hablando con el representante de sitios de la memoria, y él me explicó que el ex RI9 es un proyecto pendiente”. s