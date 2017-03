Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116141

Inicio » Información » Deportes

LAS REGLAS DEL BOXEO AMATEUR

Capacitación sobre reglamento: “Hablemos un solo idioma”

En el club Talleres se llevó a cabo la primera jornada dirigida a árbitros, técnicos, púgiles, entre otros. Osval­do Forti fue uno de los oradores.

12

Ayer por la tarde se realizó una jornada de capacitación sobre reglamentación en el boxeo en el Club Talleres, ubicado por la Avenida Vera, muy cerca del Parque Mitre. La actividad fue organizada por la Comisión Municipal de Boxeo a cargo de Guiller­mo “Torito” Navarro, quien fue el promotor, y sumó para dictar esta primera charla al árbitro internacio­nal y de vasta trayectoria, Osvaldo Forti; acompañó el coordinador del Tekoboxeo, Cristian Martínez, quien además de ser entrenador nacional también se recibió de árbitro.

Estas tres personas dic­taron la primera jornada de capacitación netamente teórica y adelantaron, “la semana que viene vamos a organizar un entrenamien­to de boxeo guanteo, y así tomar contacto todos los actores del boxeo con la re­glamentación vigente por la Federación Argentina de Boxeo (FAB)”, explicó Torito Navarro al abrir la jornada ante una buena cantidad de público.

El titular de la comisión municipal de box, agregó: “La intención es profundi­zar el conocimiento sobre reglamentación que com­pete a árbitros, jurado, téc­nicos, boxeadores. Por eso decidimos convocar a todos los protagonistas del depor­te que hacen al espectáculo”.

Forti es un hombre distin­guido en el arbitraje con ex­periencia internacional; se recuerda aquel combate de Locomotora Castro en Co­rrientes que fue televisado por Space, por ejemplo, y que en estos años es de consulta permanente. Dijo durante el encuentro que “el boxeo ha cambiado, ha evolucionado. Antes teníamos categorías Gallo, Pluma, Crucero, Me­diano, y esto ha cambiado y nosotros debemos cono­cer. Hablando en el campo netamente amateur el re­glamento especifica que los varones Mayores incluye las edades de 19 a 40; Juveniles de 17 a 18 años; Cadetes 15 a 16 años y Menores 14 años cumplidos. En las mujeres, Mayores va desde los 19 a 40 años; Juveniles 17 a 18 años; Cadetes 15 a 16 años, y Me­nores 14 años cumplidos”. Después tomó una frase de Luis Guzmán (distinguido árbitro y que dedicó toda su vida al deporte de los puños), y añadió: “Tengo que pensar en ser el mejor árbitro del mundo. En este caso, ser el mejor árbitro de Corrientes. Y no es sober­bia querer ser el mejor en el arbitraje, sino que significa saber el reglamento y saber que uno cumple una fun­ción fundamental, y debe estar preparado para ello. Porque cuando uno sube al ring se pregunta ‘qué estoy haciendo acá’, con lo cual les hago notar que es una gran responsabilidad”.

Destacó otra vez que “el boxeo no es para pelearse con otro, sino que el boxeo exige técnica, autoestima para subir a un ring por par­te del boxeador. Hay que tener presencia y para ello es fundamental la prepa­ración física y técnica en equivalencia de condiciones y debidamente habilitados. Todos estos detalles que menciono he visto con mi experiencia situaciones que no se cumplían. Por ejem­plo, púgiles que no contaban con la habilitación de la FAB, o también, para subir a un ring no puede tener menos de 14 años en la categoría Menores”.

Cristian Martínez, otro de los oradores y quien además de ser entrenador nacional, hace cinco años se recibió de árbitro nacional, agregó al respecto de la capacitación que “la idea es como señalan en la Federación Argentina de Boxeo cuando iniciás el curso de árbitro que ‘todos hablemos en un solo idio­ma’, es decir que todos es­temos lo más capacitados posibles; técnicos, jurados, árbitros, fiscal, para que así se ajusten lo más posible al reglamento.

Es decir que todos sepa­mos de qué estamos ha­blando. Esta iniciativa de Torito Navarro al frente de la comisión municipal de generar este espacio de ca­pacitación, es importante. Vengo a sumar mi granito de arena para que, vuelvo a decir, todos los actores del boxeo estemos en la misma sintonía. En el interior tam­bién se realizó este tipo de jornadas y hoy arrancamos acá, lo cual es muy positivo”.

CINTURÓN CORRENTINO

Martínez además es coor­dinador del Programa Teko­boxeo, que el fin de semana pasado llevó a cabo el pri­mer torneo por el título Co­rrentino amateur.

Contó que fue positivo el evento, el primero que se realizó en la Escuela de Bo­xeo, ubicado sobre calle Pío XII al 2146. Detalló que en la categoría 60 kg alcanza­ron la final, Ibarra de Goya, y Gómez de Monte Caseros. La velada por el campeonato correntino, aún sin fecha, se realizará en Monte Caseros. Mientas que en hasta 69 kg. Gustavo “Oso” Maciel de Capital se medirá en la final con “Tarzán” Alegre de Mer­cedes, fecha y lugar a confir­mar. Las semifinales serían en el mes de abril. s

Profundizar la técnica

El sabio del arbitraje de boxeo, Osvaldo Forti, opinó que en la última velada boxística en el marco del título Correntino “no hubo técnica”. “Sí, vi peleas, garra en los combates, pero no se vio técnica. Nadie se cubría, nadie ponía en práctica estrategia, entonces para qué practi­camos el boxeo, para agarrarme con otro a las piñas. El boxeo no es eso, sino que es un deporte que exige discipli­na tanto física como técnica”, dijo.

TEXTO: MARÍA MÉNDEZ

FOTOS: KARIEL CUENCA