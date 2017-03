Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116142

TORNEO DEL INTERIOR B

San Patricio venció a Sixty y así logró su primera victoria

De local, el equipo corren­tino goleó al Decano chaque­ño 41 a 15.

En el marco de la tercera fecha del Torneo del Inte­rior B, San Patricio, que se presentó por primera vez ante su público en este cer­tamen, venció a Sixty de Resistencia, Chaco, por 41 a 15.

El partido fue parejo du­rante el primer tiempo con ambos aprovechando sus oportunidades para anotar. Carlos Troissi adelantó a la visita con un try pero Lu­que (try y conversión) puso al frente al local por 7 a 5.

En la jugada siguiente el local se quedó con un juga­dor menos por la expulsión de Galarza por jugada peli­grosa, y a partir de allí Sixty se adelantó en el terreno pero San Patricio defendió bien y aguantó la arremeti­da de su rival.

Los equipos intercambia­ron golpe por golpe. En 19’, Sixty se adelantó 8 a 7 por un penal a los palos de Pi­neda pero el dueño de casa respondió con try de Nico­lás Gea con gol de Luque (14 a 8). La visita llegó al try tras una buena acción colectiva que concluyó Galo Cáceres y con la conversión de Pine­da se adelantó 15 a 14. Pero Sixty no lo supo sostener, no aprovechó el hombre de más y con un penal de Lu­que, San Patricio se retiró al descanso arriba en el tan­teador por 17 a 15.

En el segundo tiempo fue un monólogo de San Patri­cio, que defendió bien, le cerró los caminos a un Six­ty que careció de ideas para aprovechar el jugador de más y fue contundente en ataque.

El dueño de casa castigó con tries de Javier Fiat (15’), Lisandro Pedretti (22’) y Espínola (38’), además San­tiago Luque sumó tres con­versiones y un penal para la victoria de San Patricio por 41 a 15.

El local lució bien físi­camente y a partir de este triunfo tendrá una semana tranquila para preparar el siguiente juego.s

Aranduroga no pudo ante Alma Juniors de Santa Fe

Aranduroga no pudo salir de perdedor en esta segun­da fecha del Tres Uniones y cayó como local por 24 a 13 ante Alma Juniors de Esperanza (Santa Fe).

Al minuto de juego la visita ya mostró sus intencio­nes, jugando en terreno rival y aprovechando un error de la defensa Cebra para abrir el marcador. Desde allí se acomodó un juego diferente, con ambos equipos inten­tando no abusar de las infracciones y cerró un primer tiempo con parcial favorable a Alma (21 a 13).

Las Cebras no pudieron resolver situaciones en ata­que y solamente sumaban con los penales.

En el segundo tiempo el local cometió muchos pena­les y se fue quedando sin ideas para quebrar al rival.

Los 40’ del complemento se jugaron con rispideces, mucho descontrol para recuperar la pelota y las conti­nuas amonestaciones que quitaron ideas al partido.

Aranduroga intentó, pero no pudo ante Alma Juniors que se llevó de Corrientes una victoria merecida.s

Regatas derrotó a Crar

Por una nueva fecha del torneo Tres Uniones, Regatas de Resistencia derrotó a Crar de Rafaela, Santa Fe, por 33 a 24. El partido se disputó en una cancha que lució impecable y además la ocasión fue propicia para la inauguración de los nuevos vestuarios de la entidad remera.

El local tuvo buena defensa y a partir de allí pudo aprove­char sus oportunidades para lastimar al rival y así quedarse con una victoria importante.s