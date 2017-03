Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116147

AL REPETIR MUCHOS ALUMNOS VAN A ESCUELAS ALEJADAS

Aumentó la matrícula en las escuelas periféricas: piden mejor infraestructura

Los directivos afirman que van por la copa de leche y el al­muerzo.

12

La situación económica del país, que afecta de lleno en las personas más vulne­rables, impacta en el ámbi­to educativo.

NORTE de Corrientes recorrió tres escuelas se­cundarias públicas: la Agop Seferian del barrio San Ge­rónimo, la Piragine Niveyro y las Cautivas Correntinas, donde los directivos con­taron que el ingreso creció un 25%, lo que representa a unos 100 alumnos más.

Estas escuelas años an­teriores fueron emblemá­ticas, donde los docentes -ante la deserción escolar y el cierre de cursos- comen­zaron a salir a los barrios a buscar alumnos para incen­tivarlos a que vuelvan a las aulas.

Este año el panorama es completamente distinto, ya que la cantidad de alumnos aumentó, y el espacio físico que tienen las escuelas no da abasto para contenerla.

Según coincidieron la rectora y vicerectora del es­tablecimiento, hay tres fac­tores por el cual creen que aumentó de manera impor­tante la matrícula de estas escuelas periféricas. Por un lado, afirman que muchos chicos les dicen que van a la escuela porque les dan la copa de leche, e incluso en una de ellas les dan tam­bién el almuerzo.

Otro de los motivos es que hay muchos chicos que estuvieron durante uno y dos años fuera del sistema y se incorporaron recién en el corriente.

En tercer lugar, que se están inscribiendo muchos chicos que vienen desde las escuelas céntricas por ser repitentes y por tener pro­blemas de conducta.

Ante esta situación, los directivos de estos estable­cimientos afirmaron que no hacen diferencias a la hora de inscribir a los alumnos, y que lo importante es que todos los chicos tengan una escuela donde asistir. En cuanto a los alimentos, afir­man que muchos alumnos les dicen que van a comer a la escuela porque en los comedores comunitarios no alcanza la ración para todos, por lo que los padres los obligan a asistir a la es­cuela para que se puedan alimentar.

Si bien este no es el úni­co factor, los directivos afirman que es uno de los motivos más destacados, ya que los mismos alumnos les dicen que no pueden comer en los comedores porque no alcanza para todos.

“Nosotros sabemos que los chicos vienen por la comida, en la escuela se da no sólo el desayuno y la merienda, sino también el almuerzo, por eso tenemos cada vez más chicos que se inscriben en la escuela”, re­saltó la vicerectora de la es­cuela Agop Seferian, María Isabel Medina.

Y destacó: “Para los 1º y 2º años ya no tenemos cu­pos, seguimos inscribiendo para todo lo que es 3º y 4º, algo que nos sorprende”.

A lo que añadió: “Años anteriores debíamos cerrar divisiones y dejar sólo un salón ante la deserción es­colar, teníamos alumnos que dejaban la escuela, ni siquiera se inscribían, y otros que directamente no venían más y teníamos que juntar alumnos de tres di­visiones en una sola, por la falta de alumnos”.

Desde el colegio Piragi­ne Niveyro, la vicerectora, Adelina Morales, comentó que están llegando a la es­cuela muchos chicos repi­tentes y con problemas de conducta de las escuelas céntricas, y que están tra­tando de aceptar a todos los que pueden, pero ya no tie­nen más espacio físico para albergar a tantos alumnos.

“En la escuela, como to­dos los años, damos la copa de leche y todos los chicos la toman, pero cada vez son más los alumnos”, resaltó.

Por otro lado, admitió que hay un salón que tiene 48 alumnos y hay otros que llegan a 39, por lo que es necesario que se adapten o se construyan más salones para que los chicos no estén hacinados en las aulas.

Lo cierto es que los direc­tivos de los establecimien­tos educativos de la periferia aseguran que están con la capacidad al 100 por ciento, tal como ocurre en las es­cuelas del centro.

La rectora de la escuela Cautivas Correntinas, Vil­ma Viudes, mencionó que la matrícula aumentó notable­mente en comparación con años anteriores, pero que en algunos cursos todavía tie­nen cupos.

A lo que agregó: “En el co­legio se les da el desayuno y la merienda, y hay muchos chicos que vienen de otras escuelas del centro y la pe­riferia -que al ser repitentes no los quieren aceptar para que continúen en el estable­cimiento-, por lo que tene­mos alumnos que llegan en esa situación, y si tenemos lugar siempre aceptamos a cualquier alumno, sin dife­rencias”.

Finalmente los directivos destacaron que más allá de los factores les parece importante que los chicos vuelvan a incorporarse al sistema educativo y conti­núen dentro. s

CONTEXTO

A casi 20 días del inicio de clases las escuelas, tanto cén­tricas como periféri­cas, están colapsadas ante el aumento de la matrícula.

Lo curioso es que este año aumentó la misma un 25%, y según mencionaron los directivos, esto se debe a que los alumnos afirman que se pueden alimentar en la escuela. Ade­más, hay alumnos que estuvieron uno o dos años fuera del sistema y vuelven para retomar, y los repitentes buscan lugar en las escuelas periféricas.

Arreglos en los cielorrasos

Desde la escuela Agop Seferian, del barrio San Geróni­mo, la vicerectora, María Isabel Medina, comentó que des­de hace años tienen filtraciones en el ala norte del estable­cimiento, por lo que el Ministerio de Educación se puso al tanto y se hicieron las reparaciones del techo. Sin embar­go, aseguró que están a la espera del cambio completo en unos seis salones.

En este sentido, resaltó que los alumnos dan clases en salones que -por sectores- no tienen cielorraso debido a las intensas filtraciones. “Ya hicieron los arreglos en el te­cho, pero resta que se haga el cambio de cielorraso”, deta­lló Medina. A lo que agregó que ya están trabajando en la construcción del polideportivo. s

En la Piragine hay un salón con 48 alumnos

En el colegio secundario Piragine Niveyro este año aumentó la matrícula y están a la espera de la apertura de un nuevo 4º año, ante la importante demanda de alumnos. Según comentó la vicerectora del estableci­miento, Adelina Morales, hay un salón que tiene 48 alumnos, por lo que están pidiendo que se abran o adapten salones para poder redistribuir a los chicos. Afirman que este año tienen 560 alumnos, unos 100 más que el año pasado, por lo que la matrícula au­mentó casi un 25%. s

Aprender: resultado todavía en suspenso

Varias provincias ya die­ron indicio de cómo les fue a sus chicos en el operati­vo Aprender, que se hizo en octubre del año pasado en todo el país y que ha motivado ahora un pro­yecto amplio del Gobierno nacional para intentar me­jorar el sistema educativo. Por el momento el único distrito que no emitió se­ñal al respecto es Corrien­tes, pese a que ya recibie­ron un informe preliminar.

En líneas generales, “los datos que arrojó la prueba afirman la iniquidad del sistema educativo -entre los sectores más vulnera­bles y los menos- y entre la gestión estatal y priva­da y la necesidad de un cambio para fortalecer la escuela pública”, señaló Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa de la Nación.

Al respecto, detalló que entre los resultados más dramáticos surge que el 46,4% de los alumnos de 5º y 6º año del secunda­rio no comprende un tex­to básico, mientras que el 70,2% no puede resol­ver cuentas o proble­mas matemáticos muy sencillos.

Sobre los datos des­agregados por la Pro­vincia, Duro explicó: “Queremos que los datos jurisdiccionales primero los conozcan los ministros de Educación de cada territorio; luego, junto con ellos, diseñare­mos las estrategias de di­fusión de los datos”.s