EN EL BARRIO PONCE Y EN SANTA CATALINA

Nini Flores: dos calles con su nombre

La semana pasada ingre­só al Concejo Deliberante de la capital un proyecto de ordenanza, a través del cual se busca imponer el nombre del fallecido artista corren­tino, Nini Flores, al acceso principal a Santa Catalina.

El proyecto fue derivado a la comisión de Cultura, por lo tanto aún no fue tratado y ni siquiera tiene dictamen de comisión. Pero, según informaron desde la Muni­cipalidad de Corrientes, en la jornada de hoy -a eso de las 10- se realizará un acto para llevar adelante esta ac­ción. No hay que olvidar que su nombre ya fue aprobado para ser impuesto en una de las calles del barrio Pon­ce, de manera conjunta con otros chamameceros tam­bién desaparecidos. En este caso la ordenanza fue apro­bada, pero nunca se regla­mentó. De esta manera, al no suceder esto se tuvo que haber promulgado automá­ticamente, debido a lo que dispone la carta orgánica en caso de que el Ejecutivo no plantee un veto. Lo que no ocurrió.

Esto hace que Nini Flores podría ser la denominación de dos calles, una en el ba­rrio Ponce y ahora también en el acceso a Santa Catali­na.

Situación que los conceja­les de la oposición conside­ran de total irresponsabili­dad. “Precisamente, porque planteábamos tomar estos temas con responsabilidad es que nos quitaron la mayo­ría en la comisión de Cultu­ra. Porque si bien son temas que políticamente no tienen trascendencia, no podemos tomarlo a la ligera. No se puede tener dos calles en la ciudad con el mismo nom­bre, cómo podría suceder en este caso”, dijo a NORTE de Corrientes el concejal de ECO, Cuqui Calvano.

Quien, por otro lado, ex­plicó que el acto que se rea­lizará en la jornada de hoy será una imposición de he­cho, con la presencia de car­telería y el acto formal, pero en realidad es una informa­lidad, porque aún no tiene la aprobación del cuerpo le­gislativo. Luego obtendrán la ordenanza.

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo Municipal utiliza esta metodología para imponer nombres y realizar acciones relaciona­das con la cultura. Hay ante­cedentes al respecto. “Esto ya sucedió con Andresito”, recordó Calvano, quien por otro lado explicó que es una mala costumbre del Ejecuti­vo Municipal.

“Lo que sucede es que se juega con la sensibilidad de la sociedad y el hecho de que la oposición no se va a oponer a una cuestión de esta naturaleza, por el cariño que Corrientes tie­ne hacia Nini Flores. Es un debate perdido de antema­no por más explicaciones coherentes que se puedan dar al respecto. Pero no es responsable que dos calles de la ciudad lleven el mismo nombre”.s