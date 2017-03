Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116188

“No me pongo plazos, pero hay que salir de esta situación”

El DT dijo que la derrota de ayer de local duele y fue durísima.

Federico Domínguez parece estar aferrado a su puesto de entrenador de Boca Unidos, aunque esta intención no se condice con el pensamiento de la dirigencia, que considera puertas adentro que es imposible poder revertir este ciclo. “Fue una derrota que duele, durísima, aunque valoro y rescato la entrega del equipo, ya que lucharon hasta el final. De alguna forma estoy convencido de que estamos por el camino correcto, pero es claro que cuando nos llegan dos veces nos convierten un gol; y en el 0 a 0 creás dos situaciones claritas, dos mano a mano, pero si no convertís ni siquiera los palos te ayudan y era para empatar. Igual, rescato la entrega del equipo”, se lamentó profundamente el entrenador.

Según su criterio, no hubo diferencias entre ambos conjuntos. “El trámite fue parejo y creamos pocas situaciones, pero creamos. Es difícil el momento, lo entendemos y lo tenemos que vivir de esa manera. Nos generan pocas situaciones pero nos convierten, y nosotros no podemos hacerlo y si en 80 minutos no encontrás respuestas, obviamente que tratás de encontrarle la vuelta con el juego aéreo”, añadió compungido por el momento que atraviesa el club.

Pensando en el futuro, cuando se le consultó sobre si se ponía plazos para su continuidad al frente del equipo, respondió que es cierto, “nos sigue doliendo la derrota, no haber entrado a la Copa (Argentina), pero estamos convencidos de que esto lo podemos sacar adelante, estamos convencidos. Empezó la segunda rueda, no me pongo plazos pero tenemos que salir inmediatamente de esta situación, no nos gusta tener esta seguidilla de derrotas pero también es cierto que es la realidad, hay que ser fuertes, pero hay que tener mucha disciplina”. El mismo entrenador citó a los futbolistas al entrenamiento para esta mañana, pero podría haber novedades; de todas maneras, la semana será crucial y el último plazo será la estación Caballito, el sábado venidero.s

