Expectativa en la obra

La construcción del segundo puente iniciaría a mediados del año próximo

Señalan que no hay precisiones con respecto a la modalidad que tendrá el viaducto. “cuestiones técnicas” demoran el llamado a licitación.

La confirmación de que la construcción del segundo puente entre Corrientes y Chaco será licitada en diciembre, reavivó las expectativas por la obra demandada desde hace años. Sin embargo, todavía no hay definiciones concretas con respecto a su modalidad, si será sólo vial o ferrovial. Informaciones contrapuestas entre el Ministerio de Transporte de la Nación y referentes del Plan Belgrano arrojan más dudas que certezas.

El año pasado se había informado que la licitación se realizaría en agosto de este año y que esta obra incluiría la primera partida durante 2017 para concluir su estudio y llamar a licitación de 225 millones de pesos. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri, en su breve visita a la provincia la semana pasada anunció que el llamado a licitación se realizará en diciembre.

“Lo habíamos anunciado para agosto, pero tuvimos reunión de Directorio en Vialidad Nacional y se determinó que sería imposible llegar a esa fecha, por demoras técnicas de la UTE que está a cargo de hacer el proyecto ejecutivo”, explicó la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter. “No es una cuestión económica. Es una demora técnica. El proyecto ejecutivo está en elaboración. No hay que preocuparse. Los plazos a veces no se cumplen pero es para hacer mejor las cosas”, fundamentó.

Y explicó que “surgen diferencias técnicas entre lo que presenta la consultora (encargada de elaborar el proyecto ejecutivo) y lo que opinan los especialistas de Vialidad”. Por tanto, se generan demoras que son “normales”. La funcionaria señaló que luego de la licitación pasarán entre tres y cuatro meses hasta que se adjudiquen los trabajos a la empresa ganadora que haga la mejor oferta. “Seguramente será una UTE, por la magnitud de la obra”, indicó, y estimó que a mediados de 2018 podría iniciarse la construcción, que demandará entre tres y cuatro años.

Pero la Comisión Pro Segundo Puente aseguró que todavía no hay definiciones con respecto a la modalidad del viaducto, por lo que envió la semana pasada una nota al titular del Plan Belgrano, José Cano, pidiendo precisiones al respecto. “Hay una contraposición entre lo que dice el Plan Belgrano y lo que dice el Ministerio de Transporte”, señaló a NORTE de Corrientes el referente de ese grupo que aboga por la obra vial, León Horacio Gutnisky, y explicó que existe un dictamen del área de Transporte de la Nación en el que se establece que el puente será vial, pero que se construirá la estructura para un futuro puente ferrovial.

Sin embargo, el titular del Plan Belgrano en la región, Víctor Zimmermman, le habría manifestado que el Presidente dispuso, antes de su viaje a España en febrero pasado, que será ferrovial. Este diario intentó comunicarse con Zimmermman, pero no estuvo disponible en la oportunidad. “Desde la Comisión le mandamos una nota a Cano. Zimmermman dice que se está trabajando en un proyecto ferrovial, pero Transporte no dice lo mismo. Al final no sabemos cómo van a ser las cosas”, señaló Gutnisky.

Comentó además que desde los gobiernos de ambas provincias se estarían haciendo gestiones para que en caso de que sea sólo vial, se realice la estructura para continuar luego con la férrea.

Defensas

También hay demoras en el inicio del recambio de las defensas del Puente General Belgrano. Jetter había adelantado que a fines de febrero iniciarían las tareas en el lecho del Paraná, pero hasta el momento no sucedió. La obra de defensas, que está a cargo del Distrito Corrientes, comenzará en la pila 3, aguas arriba, del lado de la costa correntina”, había informado. Las grúas continúan trabajando en la zona donde se hundieron las barcazas hace dos años para tratar de sacarlas. s