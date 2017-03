Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116234

POR EL EXABRUPTO DE LA PULGA AL JUEZ DE LÍNEA EN EL PARTIDO CON CHILE

La AFA envió nota a Fifa para defender a Messi pero duda que no sea sancionado

La AFA, a través de su Departamento Legal le envió esta noche un escrito a la FIFA en la que ensaya una defensa del capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, acusado de oficio por el máximo organismo del fútbol mundial de haber ofendido verbalmente al árbitro asistente brasileño Emerson Augusto de Carvalho en ocasión del partido entre el equipo nacional y Chile por eliminatorias sudamericanas, aunque los dirigentes son escépticos respecto de que no reciba una sanción, que estima será de uno o dos partidos.

26

Y esa diferencia es sustancial, ya que después del cotejo de mañana en Bolivia, a donde Argentina llegó esta noche con Messi dentro de la delegación, el equipo dirigido por Edgardo Bauza deberá viajar a Montevideo para visitar a Uruguay, el 31 de agosto, un adversario para nada menor en este azaroso camino hacia Rusia 2018.

Messi le dijo al asistente del árbitro principal, Sandro Ricci, "la concha de tu madre...", sumando un gesto despectivo con el brazo derecho, cuando el partido había concluido, pero ni la terna arbitral (el otro integrante de Marcelo Vangasses) ni el veedor del partido, el colombiano Oscar Astudillo, elevaron informe alguno respecto de este hecho.

"Si la FIFA nos envía una nota anunciando que actuará de oficio es para sancionar, más allá del descargo que hagamos, así que estamos seguros que al menos recibirá una o dos fechas de suspensión", le aclaró esta noche una alta fuente de AFA a Télam.

En septiembre del año pasado el chileno Gary Medel, ex Boca Juniors, insultó -en un partido por eliminatorias de su seleccionado frente a Paraguay- al árbitro argentino Néstor Pitana quien lo expulsó, y por esa acción de ofender a una autoridad del partido recibió cuatro jornadas de suspensión, la máxima cantidad que estipula el reglamento para este tipo de casos.

Es recordado también el caso del delantero uruguayo Luis Suárez en ocasión del partido entre el seleccionado de su país e Italia por el campeonato mundial de Brasil 2014, cuando mordió en el hombro derecho al zaguero rival Giorgio Chiellini.

La FIFA también actuó de oficio y le aplicó nueve partidos de suspensión en su selección y cuatro meses para hacerlo en clubes. En ese momento estaba en Liverpool y cuando volvió a jugar lo hizo en Barcelona.

La nota enviada esta noche por la AFA a FIFA a la que tuvo acceso exclusivo Télam, está dirigida a Alejandra Salmerón García, Secretaria Adjunta de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, bajo la referencia 170315 asa, y dice lo siguiente:

En atención a vuestra nota del día de la fecha, de la cual se nos ha dado traslado el día 27-03-2017, en horario de las 4:51 PM (hay cinco horas más en Zúrich), se procede a dar respuesta a la misma:

1- Venimos a negar en forma categórica cada uno de los hechos enunciados en el escrito en donde supuestamente el Jugador Lionel Messi (N° 10) habría utilizado palabras injuriosas contra el árbitro asistente 1, el Sr. Emerson Augusto de Carvalho.

2- En caso que la conducta -la cual no nos consta y que se desprendería de un video en el cual habría que leer los labios del jugador- hubiese sido ofensiva, el árbitro asistente 1 debió haber solicitado en forma inmediata la sanción del jugador.

En el supuesto que hubiese habido una ofensa, el árbitro asistente 1, no solicitó la sanción inmediata sólo por dos razones:

• Si lo fue, no eran dirigidas a su persona.

• Si lo hubiera hecho, no eran con fines de ofender su persona.

Es imposible que a la distancia que se encontraban ambos sujetos -muy cercanos- el árbitro no haya comprendido el acto como una ofensa si así hubiese sido.

En efecto, se encontraban cara a cara, sin que se hubiera generado tumulto, sin que nadie haya intervenido.

Pese a este descargo, cuando amanezca en Suiza la FIFA emitirá un comunicado al respecto, y cuando salga el sol en Argentina y Bolivia muy probablemente Messi estará suspendido. El tema es saber por cuantos partidos.