Un proceso de dos años de negociación

Londres activa el brexit para una salida de la Unión Europea

Si las negociaciones avanzan positivamente, debería concretarse para finales de marzo de 2019.Pero hasta el momento hay tensión entre países.

La primera ministra británica, Theresa May, invocará hoy el artículo 50 del tratado de Lisboa para activar el brexit y dar la señal de inicio a dos años de complejas y tensas negociaciones con sus socios de la Unión Europea (UE), que podrían terminar con un acuerdo que redefina las relaciones entre el Reino Unido y el bloque, o sin consenso alguno, lo que generará múltiples traumas financieros, legales y migratorios, especialmente a Inglaterra. Entretanto, también los presidentes de los grupos políticos de la Eurocámara debatirán la posición del Parlamento europeo en las negociaciones sobre la salida, anunció su titular, Antonio Tajani. El legislador conservador David Davis; el ex secretario de Defensa, Liam Fox; y el actual canciller, Boris Johnson, serán los tres elegidos por May para encabezar el equipo negociador británico -los tres brexiteers (a favor de la salida), como ya los bautizó la prensa local- y en una primera etapa tendrán enfrente al designado de la UE, Michel Barnier. Las negociaciones podrían comenzar en mayo próximo. En total, el artículo 50 estipula que todo el proceso de salida de un miembro de la UE tarde dos años; es decir, el brexit debe concretarse para finales de marzo de 2019. Si las negociaciones avanzan positivamente y hay expectativas de un acuerdo, los 27 países miembro podrían acordar una prórroga. Sin embargo, si el diálogo llega truncado y estancado, el Reino Unido podría dejar el bloque sin acuerdo y convertirse, legalmente, en un vecino sin beneficios o trato especial. En el mejor de los escenarios, los tres brexiteers y Barnier deben entregar un borrador del acuerdo al Consejo de Europa -la cumbre de jefes de Estado y gobierno de la UE- para su análisis. Al menos 20 de los 27 países miembros y un 65% de la población del bloque deben aprobarlo para que continúe avanzando y llegue al Parlamento europeo, que debe ratificarlo o rechazarlo. No hay dudas de que será un proceso tedioso, largo y complejo. s