Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116278

Inicio » Información » Cultura

Fernando Vógel

“Este disco es la suma de años de trabajo que hoy canalizo como solista”

El músico misionero que visitó la provincia de Corrientes presentó su primera obra discográfica, “Antes de las doce”.

12

El joven misionero, que hace tan sólo unos meses pasaba por Corrientes para hacer conocer su música, presentó su primer trabajo discográfico como solista, “Antes de las doce”, disco que presentó junto con el videoclip “No te quiero perder”.

Con este tema, el cantautor -quien dialogó con NORTE de Corrientes- está en las principales redes sociales y canales de video. Fernando Matías Vógel es oriundo de Apóstoles y desde este lugar tiene una misión, hacer llegar lo más lejos posible sus canciones, cometido para el que trabaja desde hace mucho tiempo.

-¿Cuánto hace que la música es parte de tu vida?

- A los nueve años aprendí a tocar el órgano, pasé por diferentes grupos que me llevaron a recorrer varios escenarios, tanto de la provincia como también de provincias vecinas como Corrientes y Entre Ríos o bien Paraguay y parte de Brasil. Esto me dio una experiencia importante y me impulsó para tomar confianza y lanzar mi primer material como artista solista.

- ¿Qué significa “Antes de las doce” para vos? - Este disco es mi inicio con nombre propio. Es mi preparación, es la necesidad de pensar cada una de las letras y mirar más allá de hoy para imaginar una carrera como artista solista. Es mi manera de comunicarme con los demás. Es la manera que encontré de que el público pueda apreciar prosas y melodías de mi autoría, porque entre las 10 canciones de este disco se puede encontrar por ejemplo, una versión de “Zona de promesas”, en homenaje a uno de sus referentes máximos, Gustavo Cerati.

- ¿En el disco hay invitados?

- Sí. Tuve el honor de poder grabar junto a Rula Cancino y Sergio Tarnowski, grandes exponentes de la música popular misionera.

- Este nuevo videoclip es una manera más de promoción del disco.

- Exacto. Es un videoclip grabado en alta definición con un tema que me gusta mucho como “No te quiero perder”. Es una balada pop que se complementa con un solo en la guitarra de Rula. El trabajo de filmación se realizó íntegramente en mi localidad natal y en él se puede contemplar, por ejemplo, la belleza del Parque Centenario. La protagonista de la historia es la modelo y conductora de televisión Mónica Hein. En tanto, todo el registro audiovisual estuvo a cargo de la productora local Digital Producciones. La independencia como forma de vida, la revolución de las redes sociales y las múltiples plataformas ayudaron a viralizar velozmente las producciones de los artistas emergentes y creo que mi caso no es diferente.

-¿Hoy, se puede decir que ésta es tu mejor opción?

-Cómo para todos los artistas emergentes. En las redes oficiales se puede encontrar información de todo lo que busquen, incluso de mis próximas presentaciones, entrevistas, fotos, como también pequeños fragmentos de mi vida cotidiana que comparto con quienes me acompañan desde hace tiempo y aquellos que se van sumando. Como anécdota, Fernando confió que esta composición es muy importante en lo personal y para su carrera, ya que fue el primer tema que presentó en sociedad unos cuantos meses antes de la edición formal del disco. “En aquellos tiempos, cuando empecé a experimentar el camino de la autogestión, tomé un pendrive, cargué la canción, viajé por la provincia y en cada lugar que encontraba una radio me presentaba y les dejaba el MP3”, dijo.

-¿Cuáles son las expectativas para este 2017?

-Que sea igual de productivo que el anterior y creo que lo voy a lograr porque así comenzó a demostrármelo la agenda que ya tiene abrochadas varias presentaciones, además sigo gestionando la posibilidad de que el videoclip pueda ser promocionado a nivel nacional. De esta manera, el joven artista trabaja no sólo en la promoción de su reciente trabajo discográfico sino en todo lo que respecta a su carrera como solista.s