Estará en la zona del corsódromo

Planifican un centro unificado para la emisión de las licencias de conducir

Trabajarán en forma conjunta la Nación, la Provincia y el Municipio, y proyectan incluir a Paso de la Patria, Riachuelo y Santa Ana.

La implementación de la licencia única nacional será un requisito ineludible para todos los conductores en los próximos meses, así lo planean desde la Nación y por ello buscan que las pequeñas ciudades que aún no cuentan con este sistema puedan incorporarlo. En Corrientes el proyecto, que podría avanzar este año, incluirá a las localidades cercanas a la capital que no se han adherido. En declaraciones a NOR TE de Corrientes, el secretario de seguridad Vial de la Comuna, Carlos Ódena explicó que se trata de un proyecto sobre el cual se viene trabajando desde hace algunos meses y que tendrá la colaboración de tres jurisdicciones. La intención es aunar esfuerzos entre la Provincia, la Nación y la Municipalidad para su concreción. En ese sentido aclaró: “La Provincia cede el terreno, que será en la zona del corsódoromo, la Comuna se encargará de la construcción, y la Agencia de Seguridad Vial de la Nación aportará el equipamiento”. En cuanto al funcionamiento remarcó que será un centro unificado. “

En la capital seguirán funcionando los sitios que ya están activados y se sumará el espacio en el corsódromo, que tendrá un edificio administrativo y además contará con una pista de manejo para realizar el examen, y una pista didáctica para la educación vial de alumnos primarios”, adelantó.

En tanto, el funcionario remarcó que si bien el proyecto tiene el apoyo, aún se espera que la provincia ceda el terreno a la agencia nacional para que se pueda comenzar a avanzar de manera concreta. “Creemos que en algunos meses más vamos a poder trabajar sobre este tema y antes de fin de año el sitio debería estar en pleno funcionamiento”, señaló Ódena. En cuanto a la aprobación de las localidades que se unirán, destacó que la licencia única nacional será requisito ineludible a lo largo y ancho de todo el país, y que aquellos sitios que no cuenten con ella deberán unirse.

Según se pudo saber, el costo actualmente de la licencia nacional ronda los $500, de los cuales $125 son para la Agencia, y el monto restante es para cada Comuna. “Por lo que sabemos, hoy una licencia en Riachuelo -por ejemplo- tiene un costo de $300, y dan la posibilidad de envío a domicilio, lo que hace que nadie controle las aptitudes de quien la solicite, de este modo ese tipo de situaciones, como tantas otras que ya hemos denunciado en este sentido, se terminarán”, remarcó.

Acciones concretas

La Comuna capitalina, desde hace varios meses, busca la forma de detectar a aquellos conductores que con domicilio en esta capital realizan sus trámites de licencia de conducir en localidades cercanas, por diversas razones.

“Antes era por el tiempo que demandaba el trámite, ahora hemos mejorado notablemente eso y ha aumentado la cantidad de personas que realizan el trámite correctamente”, explicó el funcionario. Desde el área de transporte se busca -además- aumentar el costo del estacionamiento medido a aquellos vehículos que no estén patentados en esta capital.s