LA IGLESIA TOMA PARTIDO CONTRA EL CONSUMO

Monseñor Canecín. "Se ha negado la realidad de la droga durante mucho tiempo"

El Obispo de Goya Monseñor Adolfo Canecín describió a la situación del narcotráfico y el consumo de droga en la provincia. "Hizo metástasis en nuestra sociedad producto de mucho tiempo de abandono", dijo en un mensaje elíptico a las autoridades que gobiernan desde hace varios lustros en Corrientes. "Si algún candidato resultó indiferente a este tema, no merece ser votado", ya había expresado antes.

El prelado goyano, encargado de la Pastoral contra las Adicciones en el NEA , destacó que el trabajo para combatir ese flagelo lo está haciendo la Iglesia apuntando a combatir lo que lleva al consumo.

"Las adicciones han crecido producto de una sociedd sin oportunidades y valores". A la Iglesia le toca combatir las adiccciones, como prioridad pastoral, y al Estado combatir la distribución", dijo en Radio Sudamericana.

"No hay ámbito adonde no esté la droga: en la zona rural, en los pueblos más pequeños, en los barrios, en todas las clases sociales, en todas partes, es el diagnóstico que hicimos luego de escuchar a nuestros sacerdotes de toda la región, que nos comentan que la droga está instalada producto de muchos años de abandono del estado", dijo el obispo.

Adolfo Canecín, aseguró que la droga en la región se instaló con más fuerza porque hubo connivencia y complicidades y llamó al Estado nacional, las provincias y los municipios a trabajar de manera decidida para que disminuya la demanda.

“Sin demanda de consumo no habría oferta. El gran éxito sería que no haya demanda y todos debemos involucrarnos más en la prevención y en la recuperación”, señaló Canecín.



“Las fuerzas policiales, judiciales y de seguridad, y los distintos poderes del Estado, son responsables de que esto se instale. A las autoridades les decimos que el pueblo se hace esa pregunta y también se la hace sobre qué se está haciendo para combatir la droga y el narcotráfico", sentenció el obispo de Goya.



"También les digo que si algún candidato resultó indiferente a este tema, no merece ser votado", disparo el el prelado.

También hizo referencia al narcoescándalo en Itatí, que derivó en la detención del intendente Roger Teran y el vice Fabio Aquino, además de una veintena de personas.



Al referirse a la actualidad de la narcopolitica, expresó “la palabra del señor dice que nada hay oculto que no salga a la luz, que bueno que esto vaya saliendo a la luz, que bueno que el Estado se vea obligado a hacer lo que le compete, porque el deber del estado a través de los órganos que les corresponde es combatir el delito, el narcotráfico es delito, el narcomenudeo es delito y todos los ciudadanos debemos urgir al Estado que combata el delito, que combata el narcotráfico"



“La sociedad debe velar para que el estado sea lo que tiene que ser, y autoinmunizarse como sociedad, porque la infección salta a la vista, tenemos que tener ojos para ver, oídos para escucha y capacidad para comprender, porque el árbol se reconoce por sus frutos y las instituciones por sus acciones”.

“El año electoral es una buena oportunidad, porque todo cristiano debe ser un buen ciudadano y un buen ciudadano debe emitir el voto con la mayor responsabilidad cívica. Toda auténtica madurez espiritual que hace una vida cristiana, debe transformarse en un compromiso ciudadano. El “yo no me meto” no debería existir para un buen cristiano”, aseguro.