Desguace de la repartición nacional

Protesta callejera contra el cierre de Vías Navegables

Está en marcha el desmantelamiento de la repartición estatal. La Policía Federal ya se instaló en uno de los galpones.

Trabajadores de la Dirección de Vías Navegables se manifestaron ayer en el acceso a la repartición, en protesta por el desmantelamiento que está en marcha.

De acuerdo a lo informado, la Policía Federal se instaló en uno de los talleres y desde la Anses solicitaron parte del predio para trasladarse. “Declaramos estado de alerta y movilización y estamos en un plan de lucha para tratar de salvar la fuente laboral. Vías Navegables es fundamental para el desarrollo de la región, tenemos 120 años de existencia y graciosamente hoy, por un decreto, quieren ponernos a disponibilidad, borrar y cambiar de rubro”, señaló Horacio Cabrera, del Sindicato de Trabajadores de Balizamiento y Dragado.

El referente gremial vinculó esta situación a “una política de entrega” de bienes inmuebles, personal, barcos y dragas. “Viene sucediéndose sistemáticamente un abandono hacia nuestra tarea y consiste en no darnos partida presupuestaria. No tenemos gasoil, batería, insumos, no podemos competir. Tenemos hermosos, grandes barcos, que se van a mandar a desguace”, agregó.

De acuerdo a lo manifestado, uno de los galpones fue destinado a la Policía Federal y la Anses solicitó parte del predio del club Talleres, por lo que también se verá afectada la actividad deportiva que se realiza en el predio.s