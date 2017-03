Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116318

En abril la municipalidad entregará credenciales

Pases gratis para el colectivo a los mayores de 70 años

Jubilados denuncian que no acceden al beneficio de descuento al pagar el pasaje con la tarjeta sube. Se repartirán desde la próxima semana.

La semana pasada comenzaron a incrementarse los reclamos a la Municipalidad de Corrientes, porque los mayores de 65 años no perciben el descuento del 45% y 55% con el Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube). A raíz de esta situación el intendente, Fabián Ríos, anticipó que a partir de abril entregarán credenciales a los adultos mayores de 70 años, para que puedan acceder de forma gratuita al transporte público de pasajeros. “En función del problema que estamos teniendo con los jubilados y pensionados, en abril dispondremos de la entrega de credenciales por costo y obra de la Municipalidad de Corrientes”, explicó Ríos. En lo que se refiere a los inconvenientes con la Sube, varios jubilados y pensionados reclamaron que no se les realizan los descuentos mencionados sobre el valor de la tarifa plana, debido a que existen problemas con la máquina. De este modo, el intendente aseguró que ya realizaron los reclamos, tanto al Instituto de Previsión Social como a Nación Servicios, que formaron parte de la firma de convenio que garantizaba dicho beneficio. “La verdad es que en esto debería dar respuesta el IPS, y no nos han dicho nada. Agotamos las instancias y recurrimos a los tres niveles de Defensoría de los Vecinos; pero -mientras tanto- damos una rápida respuesta a los adultos mayores, que son los perjudicados”, destacó el titular comunal.

Además, meses atrás la interventora del IPS, Lorena Lazaroff, había anunciado el acuerdo que beneficiaba a 28 mil jubilados de la provincia, los que podrán acceder al beneficio del descuento con la tarjeta Suba, de entre un 45% y 55%.

El acuerdo entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Anses y el IPS de Corrientes, permitía elevar un padrón a nivel nacional, para el entrecruzamiento de datos de quienes podrían beneficiarse de los descuentos. Lo cierto es que estos no se aplican para los jubilados y pensionados, y al ser cuestionados los choferes, estos les dicen que eso tiene que ver con las máquinas, mientras tanto, los ancianos deben abonar la tarifa plana de $7,68. Por ello, el intendente aseguró que al no tener soluciones por parte de Nación Servicios, emitirán la credencial mencionada.

Puntos de recarga

Con el objetivo de facilitar el acceso a la recarga de crédito para las tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube), la Municipalidad de Corrientes informa que existen más de 30 puntos de venta, tanto en comercios como en dependencias comunales. No sólo se realizan ventas de tarjetas, sino también las recargas de las mismas, que como mínimo son de $10 y máximo de $200. Los puntos de mayor flujo comercial de los plásticos son el puerto y el negocio ubicado en Hipólito Yrigoyen y casi España donde todos los días los usuarios hacen largas filas.s