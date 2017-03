Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116323

Inicio » Información » Policiales

CORRIENTES INSEGURA

"Fueron directamente por mi nene... no me quisieron robar"

La frase pertenece a Alessia Núñez Maidana, la mamá del nene que intentaron secuestrar anoche en la esquina de Yrigoyen e Ituzaingó. La joven de 22 años aclaró que no tenía cartera ni celular, por lo que descartó un intento de robo. También aclaró que no es un caso pasional: "no la conozco", dijo.

17

“Estaba yendo a hacer la copia de la llave, se me acercó esta mujer a querer sacarme a mi hijo, me dijo ‘dámelo, dámelo’, lo agarré más fuerte, grité, la gente salió, y ella se fue en moto, con un hombre, que manejaba” describió Alessia.



“La moto estaba estacionada en el cordón de la vereda” indicó.



“No es la mujer que difundieron por Facebook, la escracharon muy mal” remarcó, en referencia a una mujer de pelo rubio, con trenzas.



“No fue un intento de robo, y ni siquiera llevaba algo de valor. Ellos fueron directamente a mi hijo, no uso cartera. Y mi teléfono estaba en mi bolsillo. No la conozco a la mujer, no tengo problemas con nadie, no sé de qué se trata todo esto” comentó.



“Ellos estaban hace 20 minutos ahí, parados, dijo el kiosquero y después me atacaron. Al hombre no lo vi, yo miré para cruzar la calle, y cuando llego a la esquina la mujer se agarra de mi hijo” expresó.



“No se bajó de un auto, estaban en la moto, conversando. Fueron unos cinco segundos, muy rápido todo, yo grité y se fueron” manifestó.



“No es nada pasional tampoco, que dejen de inventar porque me perjudica, pido que dejen de decir cosas si no saben” enfatizó.



“Mi hijo está bien, está encerrado, yo estaba un poco asustada. Amaneció bien, tengo miedo de sacarlo ahora” mencionó.



“Yo estaba en mi casa tranquila, no uso cartera, agarré la llave, la agarré a mi hijo, y me fui. No fue pasional, ni intento de hurto” descartó.





“No sospeché nada porque estaban parados conversando y el del kiosquero dijo que estaban hace 20 minutos ahí. No había forma de que sepan que yo iba a ir por ahí. No hay forma de decir que me seguían” mantuvo.



“Cuando la encuentren a la mujer vamos a saber qué querían. Yo estoy asustadísima todavía, no sé cómo sacarle a mi hijo a la calle” remarcó.







FOTO RADIO DOS