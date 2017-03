Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116326

DENUNCIA DEL FISCAL

En Mercedes prospera el narcomenudeo y la utilización de los menores

“En Mercedes sólo hay narcomenudeo”, afirmó el fiscal Adrián Casarrubia. El funcionario admitió que existen pequeños vendedo­res de drogas, pero no aco­pio ni organizaciones como las que operan en Itatí.

No obstante, recordó que el año pasado, por orden del juzga­do de Paso de los Libres, fue arrestado “El Pelado” Bení­tez, sindicado como uno de los principales vendedores de la ciudad. Benítez habría sido, años atrás, empleado del actual presidente del Superior Tribunal de Jus­ticia, Guillermo Semhan, que también es oriundo del paiubre.

“Desmiento la narcopolí­tica: no hay ningún vínculo entre el Gobernador y los narcotraficantes, y desde ningún sector político en general”, aseguró el procu­rador, asumiendo un rol de defensor que no le corres­ponde. Sin embargo, en otro tramo de la conversación con este diario, Casarrubia reveló: “Cada vez que el Go­bernador vienen a Mercedes le dice a los policías: Agarren a éste y éste”. Él no va permi­tir este tipo de delitos”.

La detención de Benítez, junto a su esposa, el 16 de julio de 2016, expuso el de­sarrollo del narcotráfico en Mercedes. Uno de los socios del susodicho, Milcíades Bartolo Miño, alias “Negro Bidón”, quien está sindica­do como la cabeza de una organización que se valía de niños y adolescentes para la distribución y venta de marihuana y cocaína en instituciones educativas de Mercedes. También se sos­pecha que regentea centros de comercialización de es­tupefacientes en los barrios mercedeños.

Brítez y Miño estarían re­lacionados con otro sujeto que es inves­tigado, aunque aún permanece en liber­tad, y que está acu­sado de explotación sexual de mujeres y menores.

El uso de niños y niñas para comercializar estupe­facientes en Mercedes no es novedoso: Ramoncito es prueba de ello. s