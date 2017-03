Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116366

Este sábado se conocerán los semifinalistas

Rugby: momento de definición en el Tres Uniones

Aranduroga recibe a Universitario, pero ya quedó eliminado.

La segunda edición del torneo de las Tres Uniones del Río Paraná se está desarrollando a pleno. Ya se jugaron dos fechas y este fin de semana se disputará la tercera para definir a los semifinalistas del certamen que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) en conjunto con las uniones de Santa Fe y Entre Ríos, con la Unión de Rugby de Rosario como invitada. En la segunda fecha, por la zona A Regatas Resistencia se impuso de local ante Crar; por la Zona B, Alma Juniors de Esperanza venció a Aranduroga; y en Santa Fe, La Salle derrotó a Querandí RC, por la Zona C.

Mientras que por la Zona D, Cha Roga le ganó a Capibá. Así Logaritmo, lidera la zona A con 9 puntos, Regatas, que también está invicto, tiene 8 y Crar tiene 1 punto. En la zona B, el líder es Alma Juniors con 9, Universitario de Rosario tiene 5 y Aranduroga 1 punto. La Salle lidera la zona C con 7, Tilcara tiene 6 y Querandí no tiene puntos. En la zona D, Cha Roga tiene 9 puntos, Rowing 5 y Capibá no tiene puntos.

En la próxima fecha, este sábado, Regatas recibirá a Logaritmo, partido que definirá el semifinalista; Aranduroga recibe a Universitario que necesita un triunfo y esperar que Alma, que juega el Interzonal con Crar, pierda para poder pasar a semifinales. Si el equipo de Rafaela gana quedará puntero y será semifinalista. Por la zona C Tilcara será local ante La Salle, en otra pelea por pasar de fase y Rowing recibirá a Cha Roga y Querandí a Capibá en el otro partido interzonal.s