LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Regatas continúa su gira ante Quilmes de Mar del Plata

Regatas Corrientes (26 victorias y 16 derrotas) continuará hoy con su gira ante Quilmes de Mar del Plata (19-23), en un encuentro perteneciente a la Fase Nacional de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El cotejo comenzará a las 21 en el estadio Polideportivo de la ciudad balnearia y lo televisará la plataforma digital de Liga Nacional Contenidos en la web oficial de la competencia.

26

El conjunto correntino superó el jueves pasado a Bahía Basket (82-80) en el inicio de su gira, con una gran actuación de su estadounidense Donald Sims (26 unidades).

Al finalizar el partido, el escolta Paolo Quinteros dijo: “tremendo el partido que ganamos. Tremendo el esfuerzo que hemos hecho. Un equipo diezmado, sin nuestros dos internos, y la verdad que hicimos un excelente trabajo”.



“Enfrente teníamos un grandísimo rival. El equipo no se excuso, salió a dar batalla y nos encontramos con el triunfo”, valoró.

Además, Regatas no contará con los pivotes Fernando Martina y Chevon Troutman, ambos por diferentes molestias musculares.

En otro orden, la jornada se completará con los siguientes juegos:

A las 20, Hispano Americano de Río Gallegos (15-29) vs. Quimsa de Santiago del Estero (23-23).

A las 21, Instituto de Córdoba (26-20) vs. La Unión de Formosa (20-25).