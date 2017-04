Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116476

Inicio » Información » Deportes

Acusación a los dirigentes

Fernando Alloco: "Nosotros vimos clarito cómo los apretaron"

Osmar Ferreyra -defensor de Boca Unidos- y Cristian Núñez apuntaron a directivos de Ferro que en el entretiempo "apuraron al árbitro".

26

Boca Unidos se fue derrotado de Caballito en la noche del sábado, y los cañones de futbolistas y entrenador apuntaron exclusivamente a lo que ellos consideraron “ un apriete por parte de dirigentes verdolagas en el entretiempo”, por el que Mario Ejarque (el juez) vio condicionado su tarea en la etapa complementaria.

La denuncia pública seguramente traerá cola a raíz de la fuertes expresiones, por ejemplo de Fernando Alloco. El zaguero correntino indicó: “No salían ni los árbitros ni la gente de Ferro, por eso estábamos en el túnel, y lo que vimos era que venía el árbitro con tres dirigentes de ellos, prepoteándolo, y un solo policía cuidando al juez. Digo más, cuando arrancó el segundo tiempo fuimos a preguntarle si estaba bien, si podía dirigir. Está todo bien, no pasa nada, fue la

respuesta de él, porque nosotros vimos y fue clarito que lo apretaron. Uno de los pibes comentó que el cuarto árbitro reconoció que los apretaron en el vestuario. Después nosotros hacemos el esfuerzo, laburamos, un partido controlado, nos llegaron una vez en el primer tiempo y una en el segundo, más el penal. Son cosas que te duelen, porque nos venimos jugando cosas importantes también nosotros, que te pasen estas cosas te da un dolor terrible, esa es nuestra molestia, porque insisto: nosotros lo vimos”.

Y siguió disparando munición gruesa: “El corazón que se vio dentro de la cancha de todos, nos duele la situación, queremos salir lo antes posible y en un partido televisado, que te roben así, no”. Sobre el rendimiento del equipo dijo: “Creo que venimos creciendo día a día, me parece que se vio un equipo con intensidad y con ganas de salir de esta difícil situación, en líneas generales hicimos un partido muy bueno, después cometemos errores como todos, nadie está exento de equivocarse”. señaló el barbado defensor, que justamente contra Ferro volvió luego de un desgarro.

"Nos sacó la ilusión"

El "Malevo" Osmar Ferreyra (autor del gol aurirrojo de tiro libre penal) fue otro que también declaró en la misma sintonía de Alloco "La verdad el penal fue, pero en todas las pelotas divididas cobró para ellos, la primera expulsión lo podía haber evitado, porque es un foul normal, con los dos llegando a disputar la pelota en la mitad de la cancha, y la verdad es que nos vamos dolidos, porque hicimos un esfuerzo enorme, venimos necesitados y era clave ganar, vinimos por ese objetivo, sentíamos que lo podíamos lograr y este tipo nos sacó la ilusión de las manos", explicó enfáticamente.

Cuando se lo consultó cómo lo vieron a Ejarque dentro de la cancha, Osmar fue muy concluyente: "Sin dudas, en todo momento lo vimos condicionado y el recalcaba que se equivocaba, nos pedía disculpas. Un profesional a este nivel no puede dudar de esta manera, tiene que tener autoridad y tomar sus propias decisiones dentro del campo de juego, errado o no, pero no se puede dejar llevar por unos insultos".

El presidente

El atacante Cristian Núñez agregó: "El Pupi Salmerón me dijo que uno de esos dirigentes era el presidente del club, diciéndole que no iba a dirigir más, es una verdadera lástima que en el Nacional B pase, te sorprende ingratamente".s