Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116478

Inicio » Información » Deportes

Mundial de rally cross country

Innocente completó la etapa, pese a problemas mecánicos

El piloto estuvo demorado más de una hora y finalizó undécimo.

26

El piloto que representa a Corrientes, Lucas Innocente, tuvo un inicio complicado en su aventura dentro del Campeonato del Mundo FIM de Rally Cross Country. Sin embargo, puso toda su experiencia para sobreponerse, reparar el desperfecto en el cable de la bobina, y poder continuar. "Fue una etapa que arrancó con sector muy entretenido, que me gustó mucho y me permitió desarrollar un ritmo en el que me sentí muy cómodo. Fui tirando junto con Rafal Sonik hasta que un problema eléctrico hizo que se apague el quad y perdí más de una hora hasta poder repararlo", comentó Innocente, y luego agregó: "Lamentablemente no volví a sentirme cómodo con el quad cuando retomé la carrera, así que decidí encontrar un ritmo seguro y tratar de terminar la jornada, ya que después de los problemas el objetivo pasaba por poder continuar en la prueba sin la penalización que supone un abandono de etapa".

Finalmente, el único representante argentino en la categoría Quads del Mundial de cross country completó los 276 kilómetros cronometrados en 6:25:46.0 , quedando a 1:41:53.0 de Kamil Wisiniewski que se quedó con el mejor registro del día. En la General, ahora Innocente aparece undécimo, a 1:41:52.2 de Wisiniewski. Hoy, los pilotos dejarán Qsar Al Sarab en el oasis de Liwa, a partir de las 6 (hora argentina) y comenzarán a desandar los 521 kilómetros que tendrá la segunda etapa, de los cuales 289 serán cronometrados.s