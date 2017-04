Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116479

Insultos y recriminaciones contra la diputada del GEN

Escuchas: CFK criticó a Stolbizer por la denuncia de Los Sauces

Se difundió otra tanda de desgrabaciones de conversaciones entre la ex presidenta y Oscar Parrilli, ex titular de la AFI.

26

En una serie de supuestas nuevas escuchas telefónicas que se difundieron ayer entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, la ex mandataria apunta duramente contra la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, por las denuncias que hizo en su contra al tratarla de "mala e hija de puta".

"Viste que la Stolbizer está loca, ahora lo que dice", le comenta la ex jefa de Estado al ex número uno de los espías, en referencia a la denuncia de la legisladora. En este sentido, la ex presidenta le asegura a Parrilli que la diputada "metió la pata con esta última acusación", la trata de "mala e hija de puta" y sostiene que quien le dio la información para iniciar la causa fue el propio Bonadio.

"Stolbizer es solamente posicionamiento electoralista repudiable porque es mentira, y si hablan de narcotráfico ella tiene un sobrino que fue, espérate que ya lo voy a buscar, te doy el nombre. El sobrino de ella fue. Con la generalización que habla ella podríamos decir, esperá un minuto que ya lo busco. Anotate todo por favor. Hija de puta", agrega Kirchner.

La referente de la oposición menciona una serie de notas periodistas referidas a este caso policial y le pide entonces a Parrilli: "Matala a esa hija de puta". Por otro lado, apuntan también contra Sergio Massa, al asegurar que es él quien "la manda a hacer eso". En otra de las transcripciones de las conversaciones que se publicaron ayer domingo en el portal Infobae, la ex presidenta se muestra molesta por la denuncia de Stolbizer por presuntas irregularidades en el Instituto Patria.

"Que explique de qué vive ella. ¿De qué, cómo hace? ¿Quién la financia a ella? ¿Cómo se financia ella para viajar, para ser política, para hacer campañas?", cuestiona Cristina durante la llamada que habría mantenido a fines de agosto pasado.s