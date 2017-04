Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116488

Macri, duro con la CGT: "El paro generará $15 mil millones de pérdidas"

El presidente Mauricio Macri arremetió contra la CGT al asegurar que "no" entiende el paro general convocado para este jueves ya que esa decisión "no ayuda a los trabajadores" porque le va a costar al país "15 mil millones de pesos".

El presidente Mauricio Macri criticó este lunes a la CGT por el paro general que convocó para este jueves. "Lo respeto, pero no lo entiendo. No ayuda a los trabajadores", consideró.



En un acto en la Casa Rosada, el mandatario se dirigió directamente al jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, presente en el Salón Blanco: "Respeto compañero sindicalista su decisión del día de jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores".

Luego, dijo que "con más convicción que nunca" dará la "batalla de sacar el poder a cada uno de esos mafiosos que no construyen futuro". Y agregó: "No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y con derechos a poner palos en la rueda sistemáticamente".

En otro orden, solicitó que el Congreso Nacional "se reúna lo antes posible" y que, "cada uno exprese qué es lo que opina de lo que pasa en Venezuela" porque -aseguró- "eso no es democracia ni se respetan los derechos humanos