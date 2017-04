Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116522

LUEGO DE LOS GRAVES INCIDENTES EN EL CONGRESO

Bajo presión, el gobierno de Paraguay pone un freno a la reelección presidencial

El gobierno del presidente de Paraguay, Horacio Cartes, decidió ayer dejar en suspenso un proyecto para habilitar la reelección presidencial y convocó una mesa de diálogo con la oposición, luego de que la media sanción de la ley desatara protestas que terminaron con un muerto y parte del Congreso quemado.

La Constitución de 1992 prohíbe la reelección presidencial, pero legisladores leales a Cartes, del Partido Colorado, buscan desde hace meses una enmienda que lo habilite.

Para ello, senadores modificaron los reglamentos internos a fin de avanzar con la propuesta, que también beneficiaría al ex presidente Fernando Lugo, que quiere presentarse en las próximas elecciones, previstas para abril de 2018.

El viernes pasado, un grupo de sólo 25 senadores votó a favor del proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial, en una votación que tuvo lugar en una oficina en el Congreso en ausencia del resto de legisladores, incluido el presidente de la Cámara alta.

La votación tuvo el respaldo de legisladores del Partido Colorado, del Frente Guasú, de Lugo, y de algunos senadores del Partido Liberal, el mayor de la oposición.

La sesión fue seguida de las peores protestas en dos décadas en las calles de la capital del país sudamericano, que incluyeron la quema de parte del edificio del Congreso tras ser asaltado por manifestantes y su posterior desalojo por parte de la policía.

Los disturbios derivaron en la muerte de un hombre, identificado como Rodrigo Quintana, y en una grave crisis política.

El presidente del Parlamento, el opositor Robert Acevedo, y otros senadores pidieron a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre las irregularidades.

Anoche, el presidente paraguayo convocó a través de un mensaje televisado a una mesa de diálogo entre los presidentes de los partidos políticos "con representación parlamentaria", de las dos Cámaras del Congreso, así como a representantes del Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Paraguaya.

"Propongo la apertura inmediata de un amplio debate cuya única condición sea la voluntad de llegar a acuerdos para una democracia duradera", dijo Cartes.

Cartes también habló sobre las declaraciones del papa Francisco en la ciudad italiana de Carpi, donde hizo un llamado evitar "toda violencia" y abogó por buscar "soluciones políticas" a los conflictos sociales de Paraguay y Venezuela.

Al respecto, Cartes envió una carta al Papa, divulgada por la Presidencia, en la que dijo que comparte "que la violencia jamás puede ser un camino para construir lo bueno".

Tras la convocatoria al diálogo de Cartes, que comenzará el próximo miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció hoy que no tratará el proyecto de enmienda para habilitar la reelección presidencial hasta que haya acuerdo en la mesa de diálogo .



"Ante la intención de abrir un diálogo a nivel nacional, le dije (a Cartes) que me parecía correcto. Lo importante de esta cuestión para la Cámara de Diputados es que, mientras se genere este diálogo y no se concluya nada, esto (el proyecto de enmienda) no se va a tocar", dijo Velázquez, según informó Diputados en un comunicado.

El presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición, Efraín Alegre, dijo hoy que la formación no formará parte de esa mesa de diálogo hasta que no se retire el proyecto para habilitar la reelección presidencial.

Alegre añadió que otra condición para asistir a esa mesa es que se tomen medidas contra los altos cargos policiales responsables del operativo en el que murió Quintana.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Paraguaya anunció hoy que acudirá a esa mesa de diálogo.

El presidente paraguayo destituyó el sábado al ministro del Interior, Tadeo Rojas, y al jefe de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, su primer cambio de gobierno tras los violentos incidentes.

Además, cuatro policías fueron detenidos por la muerte de Quintana, de 25 años y miembro de las juventudes del Partido Liberal Radical Auténtico, muerto por un disparo cuando uniformados asaltaron la sede y quien fue enterrado hoy en La Colmena, su ciudad natal del centro del país y donde fue despedido por amigos y familiares.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy al gobierno de Paraguay a "promover una rápida investigación" por la muerte del joven opositor y a garantizar el derecho a la protesta pacífica, además de reprobar el uso de armas de fuego y las detenciones masivas como respuesta a las manifestaciones en el país.

En un comunicado, este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su "profunda preocupación por los graves hechos de violencia y represión" en el contexto de las protestas en Asunción, e instó al Estado paraguayo a "cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos".