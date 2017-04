Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116526

RECIBE A ALIANZA LIMA

Independiente busca levantar el nivel en su debut por la Copa Sudamericana

Independiente, de flojo andar en el Campeonato de Primera División, tratará de sacar a relucir su chapa de "Rey de Copas" cuando reciba hoy a Alianza Lima de Perú, en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

26

El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América, desde las 21.45, con el chileno Patricio Polic como árbitro, asistido por sus compatriotas Marcelo Barraza y Raúl Orellana como jueces de línea, y televisación de Fox Sports.

El encuentro de vuelta se jugará el 31 de mayo en el estadio "Matute" Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Independiente y Alianza Lima se enfrentaron solo dos veces de manera oficial, ambas por la Copa Libertadores de 1964, donde compartieron el grupo 2 (goleada 4-0 en el primer juego disputado en Avellaneda y empate 2-2 en Lima), torneo en el cual los argentinos consiguieron el primero de sus siete títulos continentales.

Ambos equipos también se vieron las caras en diez amistosos, con saldo de cuatro ganados por el "Rojo", tres empates y tres victorias para los incaicos.

Los de Avellaneda, que se consagraron en la Libertadores en 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984, se alzaron con la Copa Sudamericana en 2010, de la mano de Antonio Mohamed.

El "Rey de Copas" vuelve a participar en la copa de la cual fue eliminado el 28 de septiembre del año pasado a manos de Chapecoense, de visitante, cuando perdió 5-4 en la definición por tiros desde el punto penal, luego de dos empates 0-0 por los octavos de final.

Independiente, que tiene postergados los partidos ante Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba, marcha decimotercero en el torneo de Primera División con 24 puntos, merced a 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas, pero su mayor déficit está en que solo marcó doce goles.

Los dirigidos por Ariel Holan vienen de igualar 1-1 como local frente a Vélez, encuentro en el cual comenzó ganando con un tanto de Emiliano Rigoni, pero no supo sostener la ventaja y terminó sufriendo el empate de Juan Manuel Martínez.

En relación a dicho encuentro, Holan hará una variante para enfrentar al equipo peruano, ya que recuperará al lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, capitán del equipo, quien ante el "Fortín" no pudo estar presente por haber acumulado cinco tarjetas amarillas.

El entrenador aún no confirmó quien ocupará la banda izquierda del mediocampo, si continuará como titular Maximiliano Meza o si se adelantará Juan Sánchez Miño, quien ingresó al equipo titular para ocupar el lugar de Tagliafico.

Por su parte, Alianza Lima llega con un andar muy discreto en el Torneo de Verano peruano luego de tres triunfos, tres empates y una sola derrota, con lo cual se ubica cuarto en el grupo B.

Sin embargo, los aliancistas llegan con el ánimo por las nubes luego de golear por 7-2 a Juan Aurich en su último partido antes del receso que tuvo el campeonato por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

El equipo aliancista contará como titular al mediocampista argentino Germán Pacheco, ex jugador de Independiente.

“Tengo un lindo recuerdo de que ganamos la Copa Sudamericana, pero después nada más”, confesó Pacheco, quien había llegado al "Rojo" a préstamo en junio de 2010 por un año, pero seis meses después rescindió su contrato.

Por su parte, el colombiano Lionard Pajoy, goleador del equipo, aseguró: "Sueño con marcar un gol en Avellaneda y ojalá sea del triunfo. Si hacemos un partido inteligente, en Matute aseguraremos la llave".

= Probables formaciones =

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Jorge Figal y Nicolás Tagliafico; Emiliano Rigoni, Walter Erviti, Nery Domínguez y Maximiliano Meza o Juan Sánchez Miño; Emmanuel Gigliotti y Lucas Albertengo. DT: Ariel Holan.

Alianza Lima: Leao Butrón; Paolo de la Haza, Gonzalo Godoy, Miguel Araujo y Alexis Cossío; Luis Ramírez, Aldair Fuente, Luis Aguilar, Alejandro Hohberg y Germán Pacheco; Lionard Pajoy. DT: Pablo Bengoechea.

Arbitro: Patricio Polic (Chile).

Estadio: Libertadores de América.

Hora de inicio: 21.45, por Fox Sports.