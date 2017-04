Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116572

El futuro del entrenador no estuvo en la agenda

Claudio Tapia se reunió con Edgardo Bauza en el predio de la AFA en Ezeiza

En el encuentro, el titular de la entidad madre del fútbol argentino y el DT de la selección no hablaron sobre la continuidad del contrato.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se reunió ayer brevemente con el entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, aunque sólo charlaron de fútbol y no sobre su futuro, que se definirá en los próximos días. Tapia, luego de participar de la inauguración del Centro de Entrenamiento de Boca, se movió unos pocos kilómetros hasta el predio Julio Humberto Grondona de Ezeiza. Allí, el flamante presidente afista se acercó hasta la oficina de Bauza, en el complejo 2 de la Selección mayor, para tener el primer contacto cara a cara, pese a que había anunciado que la reunión “oficial” sería “entre miércoles y jueves” próximos. “Me voy a reunir el miércoles o jueves con él (por Bauza) para analizar en conjunto. No fuimos parte de la decisión de contratarlo y tampoco conozco su pensamiento. Una vez que hable, pensaré si estamos convencidos pero hay cosas que no podemos saber hoy”, sostuvo el mandamás de AFA, en una entrevista con el canal La Nación +. Tal como había adelantado en sus declaraciones públicas, la intención de Tapia era conocer el método de trabajo del cuerpo técnico de la Selección argentina, y “evaluar” lo realizado hasta el momento. En ese sentido, Tapia no pudo evitar admitir que “todos ven eso”, cuando le preguntaron si reconocía que la Selección estaba jugando mal. Igualmente, resaltó que se “necesitaba ganar a Chile”, como ocurrió en el estadio Monumental de Núñez, aunque la derrota posterior en La Paz, volvió a dejar a la Selección en puestos de repechaje para llegar al Mundial de Rusia 2018. “Las Eliminatorias cambiaron, salvo Brasil que realmente juega bien, no ha habido ningún equipo que haya superado claramente al otro. A nosotros, por los jugadores que tenemos, nos gusta que se juegue mejor y se luzca más”, explicó. Argentina está primera en el ranking de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (Fifa), sin embargo, se encuentra en la zona de repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, y además su capitán Lionel Messi fue suspendido por cuatro fechas -una ya la cumplió-, por lo que no podrá estar en las próximas tres jornadas ante Uruguay (visitante), Venezuela y Perú (ambas de local). El futuro de Bauza se definirá en los próximos días, una vez que Tapia vuelva hoy a ponerse cara a cara del Comité Ejecutivo que el viernes pasado, en su primera reunión, habría opinado lo contrario a continuar el contrato del DT.

Copa amÉrica de futsal

En Ezeiza, Tapia también compartió un almuerzo con la selección argentina de Futsal, campeona del mundo, que desde mañana disputará la Copa América en San Juan, donde defenderá el título obtenido en Portoviejo 2015. El titular de la AFA encabezará hoy la presentación de la Copa América que se realizará del 5 al 12 de abril en San Juan.s