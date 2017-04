Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116576

La ruta del dinero K

Procesaron a Cristina Kirchner y a sus hijos en la causa Los Sauces

La orden fue del juez Bonadío. También incluyó a Lázaro Báez.

12

El juez federal Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner, así como a sus hijos Máximo y Florencia, en la causa que investiga el alquiler de propiedades de la empresa familiar Los Sauces a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Bonadío procesó a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública. Fuentes judiciales informaron a NA que el juez trabó un embargo de 130 millones de pesos sobre Cristina, y al igual que a todos los procesados le fijó la prohibición de salir del país. También fueron procesados los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe, y los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, en calidad de organizadores. A Máximo y a Lázaro Báez le fijó un embargo de 130 millones, a Florencia, Cristóbal López y De Souza, de 100 millones, y a Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner), 90 millones. Asimismo, fueron procesados Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, Norma Abuin, Jorge Ludueña, Ricardo Albornoz; Luciana, Martín y Leandro Báez; Emilio Martín, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Lisandro Donaire, María Jamieson, y Oscar Leiva. Además, tras decretar los procesamientos y embargos, el juez Bonadío dispuso remitir por conexidad la causa Los Sauces al juzgado de Julián Ercolini, quien investiga fraude en la obra pública, en la cual la ex presidenta ya fue procesada. Consideró que esas dos causas y el caso Hotesur, donde es investigada por el alquiler de plazas hoteleras, deben ser acumuladas. “Claramente surge que Cristina Fernández es el jefe/organizador de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí investigado, y junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo Carlos Kirchner, en un primer momento, de haber armado una empresa denominada Los Sauces S.A. el 7 de noviembre de 2006”, sostuvo Bonadío.s