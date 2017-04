Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116578

Alerta por intercambio con Brasil

Brasil manifestaría su desacuerdo por la ley argentina que impone 30% como mínimo para la integración en la fabricación de autos con autopartes fabricadas en el país.

Argentina y Brasil buscarán esta semana alcanzar un acuerdo para eliminar trabas técnicas y sanitarias en el comercio bilateral y superar los inconvenientes que enfrenta el intercambio comercial, en especial en el sector automotriz.

El ministro de Industria y Comercio de Brasil, Marcos Pereira, llegará para mantener dos días de reuniones en Buenos Aires, que incluyen encuentros con el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Los dos gobiernos trabajan sobre una agenda bilateral de comercio y producción con el eje puesto en acelerar el proceso de integración del Mercosur con la Alianza del Pacífico y las negociaciones con la Unión Europea para un acuerdo de asociación comercial. También en agosto del 2016 ambos países firmaron un acuerdo de facilitación del comercio bilateral y ahora se intentará avanzar en la anulación de las trabas que vienen siendo analizadas. Simultáneamente, una comisión técnica de ambos países intentará avanzar en el acuerdo para eliminar las regulaciones que entorpecen la relación comercial entre los dos países. Brasil manifestaría su desacuerdo por la ley argentina que impone 30% como mínimo para la integración en la fabricación de autos con autopartes fabricadas en el país. Otra de las controversias que se presentan es que Brasil presenta un superávit importante en el comercio bilateral, especialmente en el tema autos y la Argentina espera que se compense esa diferencia, mientras el país vecino sostiene que eso se producirá naturalmente cuando la situación económica permita hacer crecer el comercio bilateral. Al finalizar el primer bimestre, el país mantenía un déficit de 844 millones de dólares con el Mercosur, especialmente por el comercio con Brasil, luego de que en febrero las exportaciones cayeron 20,1% y las importaciones crecieron 24,8%. En este contexto, la Federación Económica de Tucumán (FET), el Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu) y el sector de Economías Regionales de la Came expresaron su “alto grado de preocupación” por la posible apertura de la importación de azúcar proveniente del Brasil. “La actividad sucroalcoholera es la principal agroindustria de Tucumán y de todo el NOA, por lo que una medida de estas características podría tener efectos nocivos sobre el nivel de actividad económica de la región y sobre el nivel de empleo”, comentó el presidente del sector Primario de Came, Raúl Robín. Por su parte, el presidente de la FET, Héctor José Viñuales, afirmó: “Hemos sido muy castigados por las políticas macroeconómicas. El valor artificial del dólar aumentaba los costos de producción en esa moneda, reduciendo la competitividad e imposibilitando las exportaciones de prácticamente un cuarto de la producción habitual”. En un comunicado, la Came detalló que para dimensionar el impacto que podría generar la quita de restricciones a la importación de azúcar desde Brasil -el principal productor del mundo- basta señalar que su sector sucroalcoholero es 20 veces más grande que el argentino. Además, la entidad empresaria indicó que el Estado brasileño regula y subsidia la actividad desde hace 50 años “y de manera agresiva”, con más de 2.550 millones de dólares anuales. “El Gobierno de Temer utiliza el precio de dumping del mercado mundial del azúcar para avanzar sobre nuevos mercados”, alertó la Came, que a la vez sostuvo que en la Argentina, en cambio, “el mercado interno tiene precios muy inferiores a los costos de producción”.s