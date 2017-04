Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116582

Inicio » Información » Economía

DE INTERÉS

Desde el lunes, la Provincia paga el plus de $2 mil por agente

Se confirmó que el cronograma de pago de plus, de $2 mil pesos de bolsillo, comienza a pagarse este lunes 10. Ese día se liquidará a los beneficiarios con números de documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. Este tramo estará disponible el sábado 8 a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes S.A.; continuará el martes 11, para los D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; y finalizará el miércoles 12.

17

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, anunció una nueva inyección al mercado local de 150 millones de pesos, confirmando los días de pago del plus mensual de abril, remunerativo no bonificable, de $2 mil de bolsillo, en el marco de la ejecución de una nueva inversión de la política salarial que alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados, incluyendo a los pasivos municipales de toda la provincia.

El pago se ejecutará en tres días, comenzando este lunes 10 de abril para los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, este tramo estará disponible el sábado 8 a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes S.A.; continuará el martes 11, para los D.N.I. terminados en 4, 5 y 6; el cronograma finalizará el miércoles 12 de este mes

EVOLUCIÓN ANUAL

El ministro Vaz Torres también recordó que, de acuerdo a lo establecido por el gobernador Ricardo Colombi en el esquema de recomposición definido para el año, entre marzo y septiembre próximo el plus mensual, remunerativo no bonificable, pasará de $1.300 a $3.000 de bolsillo, en cuatro tramos. A través del decreto N°446, este mes se aumenta el plus en $700, pasando de $1.300 a $2.000 de bolsillo.

El segundo tramo se ejecutará en mayo próximo, cuando la Provincia aumentará otros $300, elevando el beneficio a $2.300 de bolsillo. En el tercer tramo se sumarán otros $400, en julio, ascendiendo el adicional a $2.700; y finalmente, en septiembre se ejecutará el cuarto tramo, que consistirá en otros $300 de suba, totalizando la asistencia $3.000 pesos de bolsillo.