Los reclamos contra la política económica nacional

Será elevado el impacto del paro en la provincia

Los servicios públicos, incluidos remises urbanos e interprovinciales, no circularán por temor a atentados. Dpec y estaciones de servicios adhieren.

Los servicios públicos esenciales para que la gente concurra a sus lugares de trabajo estarán paralizados durante toda la jornada de hoy. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) filial Corrientes, se adherirá a la medida nacional como la Asociación Bancaria local. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) informó oficialmente las 48 horas de paro que culminan hoy, en coincidencia con la medida nacional de la CGT. El servicio interprovincial también se adhiere a la medida de fuerza y solamente funcionarán los remises que unen las ciudades de Corrientes y Resistencia. Pero ante la demanda, la frecuencia de los coches tendrá importantes demoras. Los bancos privados no atenderán, el Banco de Corrientes SA abrirá sus puertas aunque tendrá menos personal. Los trabajadores afiliados a La Bancaria se plegarán a la huelga. En las oficinas comerciales de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec): “Podrían producirse inconvenientes en el salón de atención al público”, informó la empresa estatal ya que el Sindicato de Luz y Fuerza se adhiere a la medida de fuerza. El Municipio capitalino informó que el servicio de recolección de residuos será normal. En tanto, las oficinas centrales del Correo no atenderán hoy ni mañana. Retomarán sus servicios desde el próximo lunes. Los servicios de combis que hacen viajes desde la Capital provincial a localidades del interior, estará interrumpido durante toda la jornada de hoy. Ayer por la tarde, remiseros de las principales agencias de la ciudad dijeron que en caso de circular lo harían sin ningún tipo de identificación porque temen ataques. La entidad sindical que agrupa al rubro de estaciones de servicios también se plegará al paro. Como en todo el país la, medida de fuerza tendrá un elevado impacto en Corrientes ya que el servicio de transporte público no funcionará durante todo el día.s