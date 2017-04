Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116613

Cine nacional

Importante respaldo a las producciones argentinas

Según el Incaa, en 2016 hubo un crecimiento de la cantidad de espectadores.

El Anuario 2016 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), con datos estadísticos elaborados por la Gerencia de Fiscalización del organismo, y un exhaustivo análisis del periodo -en ediciones libro y digital-, que fue presentado en el auditorio del Malba, exhibió un crecimiento de la cantidad de público que concurrió a ver los casi 200 estrenos del cine argentino durante el año pasado. Ese crecimiento obedeció a que hubo una decena de títulos con más de 200.000 espectadores, uno con casi un millón de entradas vendidas (Gilda, con 922.000) y otro que orilló los dos millones de seguidores (Me casé con un boludo, con 1.980.000). El acto fue encabezado por el vicepresidente del Incaa, Ralph Haiek, acompañado por la gerente de fiscalización, Verónica Sánchez Gelós, y el secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación, así como Axel Kuschevatzky, titular de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Es importante aclarar que la profusa data incluida, tanto en la versión libro como en su alternativa digital, tiene que ver en forma excluyente con la producción estrenada en 2016, que fue producto de lo operado en el periodo inmediato anterior, es decir en la gestión hasta 2015, y lógicamente elaborado y publicado en el inmediato posterior. En el acto, y como ya es tradicional en estos lanzamientos desde hace cinco años, Sánchez Gelós expresó su agradecimiento a todo el personal del Incaa ocupado en la producción de esta pieza de consulta, la que permite analizar los números del cine nacional, los premios recibidos en el exterior y la repercusión interna en ese periodo. Durante la ocasión también habló Haiek, que excusó la ausencia de Alejandro Cacetta, presidente del organismo, quien está en Francia promoviendo a distribuidores argentinos dispuestos a vender cine local allí, y consolidando el vinculo ya establecido con el CNC, su par francés, con el propósito de fortalecer los vínculos culturales de ambos países. Haiek se refirió a la gran actividad que viene llevando a cabo el Incaa, que en las última semanas participó en los anuncios del próximo Bafici, y de alguna forma lo hizo al presentar el nuevo branding convergente para el segmento audiovisual, en reemplazo del preexistente, desde ahora Cine.Ar Sala, Cine.Ar Play y Cine.Ar Estrenos. También destacó la actividad del Incaa, naturalizado con impulso propio y su autonomía presente, que permite anticipar un futuro promisorio con más público y, a la vez, mejores respuestas comerciales en todo el mundo, que ya empiezan a crecer significativamente y a presentar valores que son un reflejo de esto. Por su parte Avogadro elogió la participación activa del Incaa, no sólo apoyando, sino además llevar adelante estadísticas que permitan saber en dónde hay máxima actividad, y también en rincones muy alejados del país, donde la necesidad de provisión cultural tienen un peso específico alto, y son esperados por el público local. Dijo Avogadro: “Las políticas culturales públicas, para ser genuinas, necesitan números que las respalden, y lo que se espera es que a nosotros nos midan, en el tiempo que nos toque en función, de si supimos o no cumplir con lo que habíamos prometido en términos de impacto o de números, mucho más en materia de gestión cultural”. “Para los que estamos de este lado del mostrador la tarea que se realiza desde un institución como el Incaa, tan relevante, es una tarea fascinante”, agregó. s