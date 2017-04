Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116614

Acuerdo entre ediles y ex soldados

Ex combatientes goyanos serán declarados ciudadanos ilustres

El acto para distinguir a los héroes patrios se realizará el 10 de abril.

Concejales goyanos y ex combatientes de la ciudad acordaron la lista de nombres de los veteranos de Malvinas que serán declarados ciudadanos ilustres de la localidad. En la jornada del martes, los miembros de la Comisión de Cultura del Concejo concretaron una reunión con Roque Zabala y Juan Carlos Pereira, presidente e integrante del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Goya, respectivamente. El objeto es coordinar la nómina y el programa del acto mediante el cual se realizará la designación de ciudadanos ilustres a los ex combatientes. Este acto tendrá lugar el próximo lunes 10 de abril a las 19 en el salón Blanco de la escuela Mariano Indalecio Loza, y serán distinguidos quienes son goyanos de nacimiento o con residencia en Goya de cinco años o más, y que obviamente hayan participado del conflicto bélico que tuvo inicio el 2 de abril de 1982. Los merecedores de este mérito serán los que participaron como soldados conscriptos y/o que hayan pertenecido al escalafón militar durante el conflicto. Para ello fue necesario acordar el listado -de quienes tomaron parte- con el Centro de Ex Combatientes y del batallón Ingenieros de Monte 12. s