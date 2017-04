Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/116615

Enemigos íntimos

Carrió y Lorenzetti, sube la tensión: él la intimó y ella pidió su juicio político

El presidente de la Corte envió una carta documento. La respuesta está en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.

El enfrentamiento entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, subió de temperatura luego de que el juez la intimara a través de una carta documento y la diputada la respondiera con un pedido de juicio político. La jornada de máxima tensión entre el supremo y la socia fundadora de Cambiemos arrancó con la carta documento que Lorenzetti le envió a Carrió para que se retracte de las declaraciones en su contra. El presidente del máximo tribunal le pidió a la legisladora que en el término de 24 horas se retracte de sus dichos y le advirtió que en caso de no hacerlo podría demandarla civilmente por “daños y perjuicios”. “Durante más de un año ha injuriado sistemáticamente sin prueba alguna, ha promovido panfletos y, más grave aún, ha intentado presionar al Poder Judicial”, sostuvo el magistrado en la carta, que también envió a la jueza federal María Servini de Cubría, a quien amenazó con impulsar una denuncia en el Consejo de la Magistratura en caso de no desdecirse. Para Lorenzetti, en la “conducta” de Carrió hay una afectación de su “honor e imagen personal que ya no puede ser tolerada”. “Usted ha excedido el comportamiento esperable de un diputado de la Nación, protegido por la inmunidad. Eso no le permite hacer acusaciones falsas, fuera del ejercicio de la función que no constituyen críticas sino agravios, calumnias y lesiones graves al honor. Ha excedido todo límite de la tolerancia que se exige a una persona que ocupa un lugar público como el mío”, enfatizó el juez. Tras recibir la notificación, Carrió salió rápidamente a responder a través de la presentación en Diputados de un pedido de juicio político contra Lorenzetti, movida que ya había anticipado el año pasado. La legisladora acusa al presidente de la Corte de presunto “mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos”. Según subrayó, el magistrado “no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce”. “El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema”, sostuvo la diputada.s